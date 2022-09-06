بعد خناقتها مع مظهر شاهين.. 5 صور حذفتها ندى الكامل من إنستجرام| شاهد

تصدرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدخانقتها مع الشيخ مظهر شاهين.

وقامت طليقة أحمد الفيشاوي ، بحذف مجموعه من الصور لديها اهمها مع طليقها الفنان احمد الفشاوى ثم عادت منجديد بنشر صور لها جريئة.

وتتميز طليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها منخلالاختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

حيث تراشق كل من الداعية مظهر شاهين وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساباتهما على مواقعالتواصل الاجتماعي؛ حيث تبادلا المنشورات للرد على بعضهما.



بداية الأزمة :

بدأت الأزمة حين علقت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على منشور لـ مظهر شاهين والذى كتبه تعليقاً علىتصريحات الفنان محمد عطية فيما يخص المساكنة، حيث انتقد تصريحات الأخير بشدة.

وهو ما دفع ندي الكامل للرد على الداعية مظهر شاهين قائلة : “الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقطيشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء”.



وأضاف: وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناسا يعبدون البقر "السادة والمنقطة" ، والنار"الملهلبة" ، والفئران "الكيوت"؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين ، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزايالأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش "نافخ".

ندى الكامل لـ مظهر شاهين : انت بترفع مقاساتي ؟

على الفور عادت ندي الكامل لترد على مظهر شاهين، حيث كتبت عبر ستوري إنستجرام قائلة :" انت بتهاجمني ولابترفع مقاساتي ماتتوضي كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هياحسن زى ما مفروض ترد بالحسني.



ندى الكامل توضح رأيها :

عادت مرة جديدة ندي الكامل لترد على مظهر شاهين مرة أخري، حيث قالت : عبر ستوري إنستجرام: «عشان بس نكونواضحين أنا مش بحب المساكنة ومش بأيدها عشان ما تزطش أنت وكل واحدة .. كل واحد حر اللي يتجوز يتجوز واللييساكن يساكن .. ومخرجش مني أي كلمة عن الموضوع ده أصلا .. وأه مش بحب المساكنة وبحب الجواز وفكرتهوبأيدها".

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