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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: توسعات محطة المياه بالفيوم تنتج حوالي 120 ألف متر مكعب يوميا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محافظة الفيوم كانت تعاني دائماً من نقص مياه الشرب في الصيف، لذا تفقد اليوم توسعات محطة المياه الكبيرة الموجودة في منطقة العزب الجديدة، والتي ستعتبر أكبر محطة على مستوى محافظة الفيوم، حيث تُنتج حوالي 480 ألف متر مكعب في اليوم، ولكن التوسعات أضافت حوالي 120 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم الانتهاء من هذه التوسعات خلال شهر مارس القادم للدخول في الخدمة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية. 

وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات هو تزويد الطاقة الخاصة بمحطات المياه وقدرات المياه، لأن بعض المناطق في الفيوم ما زال بها نقص في كميات المياه.

مدبولى محطة المياه الفيوم مؤتمر صحفي شركات المقاولات المصرية

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