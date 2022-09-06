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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة لمن ينتقدون المطلقات : اشربوا من البحر

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن العلاقات العاطفية، حملت عنوان "إنتي حرة !".

 

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وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن :"متتصعبيش على نفسك. متتباكيش. . متقوليش انا ضعيفة ومخذولة ومظلومة .. اعملي حاجة لما تحسي بالشعور ده غير انك تولولي. اخرجي من حياتك الضيقة لبراح الدنيا.. دوري على روحك على موهبتك على شغفك". 


وأضافت مفيدة شيحة، أن :"متكتبيش بوستات عن مميزات العزوبية وأنه ملعون أبو الرجالة وانك هتحضني نفسك وتحبي نفسك وتدلعي نفسك. لو مش متجوزة متشتميش في اللي عندهم أطفال ولا تنصحي المتزوجات".


الموضوع أكبر وأعقد من كده

وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"الموضوع أكبر وأعقد من كده.. لو لسه بنت في بداية حياتها متنصحيش اصلا لأن خبرتك في الحياة هي الكام واحد اللي ارتبطتي بيهم ولأن دي مش طريقة لطيفة لجلب العرسان .. هما بقوا اوعى من كده. باختصار خليكي في نفسك واهتمي بيها وقوميها واسعديها بعيدا عن السوشيال ميديا". 


وانتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، النظرة السلبية للمرأة المطلقة من المجتمع، قائلة :" اشربوا من البحر". 
 

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