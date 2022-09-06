وكيل إيبوكا يكشف عن صاحب الفضل فى تعاقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا

كشف عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا عن صاحب الفضل فى تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأكد عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا المنتقل حديثًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس النادي هو السبب في ضم اللاعب هذا الصيف.

وتابع عادل خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أبو العينين أصدر تعليمات برغبته في بناء فريق قوي للمنافسة في الدوري، ومن هنا تم التواصل معنا لضم اللاعب".

وأضاف عبدالحميد عادل: "إنبي كان له شروط خاصة، سواء من الناحية المادية، أو الحصول على لاعب بديل للنيجيري في الموسم الجديد".

واستطرد: "أحمد أمين قفه لاعب سيراميكا وافق على الرحيل إلى إنبي من أجل ضم إيبوكا، وقفه سوف يكون من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

واختتم عادل: "إيبوكا كان لديه عروض من الدوريات السعودية والإماراتية ولكن لم يكن هناك اتفاق مع إنبي، والمفاوضات كانت مستمرة لمدة كبيرة، ونهدف لوجود إيبوكا مع المنتخب النيجيري".

وكيله: سيراميكا الأكثر جدية في ضم إيبوكا والمصري كان على وشك التوقيع معه



أكد عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا المنتقل حديثًا إلى سيراميكا كليوباترا، أن كليوباترا هو الأكثر جدية لضمه، والأهلي كان على تواصل من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع عادل خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي تواصل مع إنبي وحلمي طولان المدرب السابق الذي اكتشف اللاعب، ومسؤولي الأحمر استفسروا من المدرب عن إيبوكا ومصطفى شلبي، لضم الثنائي".

وأضاف عبدالحميد عادل: "الأحمر كان قريب ولكنه ابتعد عن الصفقة ولا أعلم الأسباب، والمصري كان قريب جدًا من ضمه وكنا على وشك التوقيع".

واختتم: "إيبوكا كان على وشك التوقيع مع المصري البورسعيدي، ولكن الثنائي المعروض من المصري للرحيل إلى إنبي، لم يتفقوا مع إدارة النادي البترولي".