عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل إيبوكا يكشف عن صاحب الفضل فى تعاقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين و اللاعب جون إيبوكا

كشف عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا عن صاحب الفضل فى تعاقد نادي  سيراميكا كليوباترا مع لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

txt

إضافة كبيرة.. أحمد حسن يرد على مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

txt

أحمد حسن يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي بطولة الدوري

وأكد عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا المنتقل حديثًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس النادي هو السبب في ضم اللاعب هذا الصيف.

وتابع عادل خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أبو العينين أصدر تعليمات برغبته في بناء فريق قوي للمنافسة في الدوري، ومن هنا تم التواصل معنا لضم اللاعب".

وأضاف عبدالحميد عادل: "إنبي كان له شروط خاصة، سواء من الناحية المادية، أو الحصول على لاعب بديل للنيجيري في الموسم الجديد".

واستطرد: "أحمد أمين قفه لاعب سيراميكا وافق على الرحيل إلى إنبي من أجل ضم إيبوكا، وقفه سوف يكون من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

واختتم عادل: "إيبوكا كان لديه عروض من الدوريات السعودية والإماراتية ولكن لم يكن هناك اتفاق مع إنبي، والمفاوضات كانت مستمرة لمدة كبيرة، ونهدف لوجود إيبوكا مع المنتخب النيجيري".

 

وكيله: سيراميكا الأكثر جدية في ضم إيبوكا والمصري كان على وشك التوقيع معه


أكد عبدالحميد عادل وكيل أعمال النيجيري جون إيبوكا المنتقل حديثًا إلى سيراميكا كليوباترا، أن كليوباترا هو الأكثر جدية لضمه، والأهلي كان على تواصل من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع عادل خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي تواصل مع إنبي وحلمي طولان المدرب السابق الذي اكتشف اللاعب، ومسؤولي الأحمر استفسروا من المدرب عن إيبوكا ومصطفى شلبي، لضم الثنائي".

وأضاف عبدالحميد عادل: "الأحمر كان قريب ولكنه ابتعد عن الصفقة ولا أعلم الأسباب، والمصري كان قريب جدًا من ضمه وكنا على وشك التوقيع".

واختتم: "إيبوكا كان على وشك التوقيع مع المصري البورسعيدي، ولكن الثنائي المعروض من المصري للرحيل إلى إنبي، لم يتفقوا مع إدارة النادي البترولي".

جون إيبوكا إيبوكا سيراميكا كليوباترا محمد أبو العينين أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

ترشيحاتنا

آمن وبدون آثار جانبية.. روسيا تطور لقاحا ضد جدري القرود

مفاجأة بشأن الذهب والدولار يرتفع.. تعرف على آخر الأسعار اليوم| فيديو

الخارجية العمانية تشدد على ضرورة إرساء الحل العادل للشعب الفلسطيني

وكيل إيبوكا يكشف عن صاحب الفضل فى تعاقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا

الوزراء: إصدار 20 ألف رخصة صناعية لم يتجاوز توقيت الواحدة 20 يوما

سر تراجع سعر الذهب في مصر .. ونصائح برلمانية للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

أسرع وسيلة مواصلات في مصر| القطار الكهربائي الخفيف أسهل مشوار بأقل تكلفة.. مساراته وأسعاره

مفاجأة| قاتل سلمى بهجت مريض نفسي .. ما تفاصيل حالته الطبية؟

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ