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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم لوالدتها: ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لينا

هند ووالدتها
هند ووالدتها

وجهت الفنانة هند عبد الحليم رسالة لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نشرت هند عبد الحليم صورة لها برفقة والدتها وهي تحتضنها وعلقت قائلة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أمي ويخليكي لينا ويديكي الصحة يارب".

 


يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.


وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٠٦_١٩٤٩٥٢
اعمال هند عبد الحليم وعكة صحية والدة هند عبد الحليم لوعكة صحية هند عبد الحليم عبد الرحمن

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