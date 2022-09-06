عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولى لصناديق الاستثمار في المناخ: الوقت حان للتحول من مرحلة التعهدات للتنفيذ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛  مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لقمة التغير المناخى.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار فى المناخ خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"،  كبرنامج وطنى للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة، فى إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.

وأضاف مدبولى أن الوقت قد حان للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض لبرامج التكيف المناخى، وإيلاء الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لتلك البرامج، لا سيما فى الدول النامية.

من جانبها، استهلت الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ حديثها بالإعراب عن إعجابها بما شاهدته فى مصر من تطور ونهضة عمرانية لافتة فى أماكن مختلفة، وذلك بعد آخر زيارة أجرتها لمصر منذ ١١ عاماً.

واستعرضت مافالدا دوارتي خلال اللقاء المشروعات التى أسهمت صناديق المناخ فى تمويلها فى مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة، ليتناسب مع حجم المشروعات وخطط التحول الأخير الطموحة التى تتبناها مصر.

وأضافت أنها عقدت مباحثات مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حول برنامج "نوفى"، وتتطلع لاستكمال تلك المباحثات وصولاً إلى الاتفاق حول تمويل مشروعات متنوعة لبرامج التكيف المناخى فى مصر.

التكيف المناخي رئيس الوزراء المناخ الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز من برنامج التعاون الإنمائي

خالدة بوزار: مصر تتبنى أكبر حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية

مدبولى لصناديق الاستثمار في المناخ: الوقت حان للتحول من مرحلة التعهدات للتنفيذ

امسحوا الصور والبيانات الشخصية من السوشيال ميديا.. خبير أمن معلومات يحذر

بسبب روسيا.. سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل الانهيار الاقتصادي

بالأدلة.. أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم من الوراق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ