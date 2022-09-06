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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آنا دي أرماس تصل فينيسيا قبل أيام من عرض فيلمها الجديد Blonde

آنا دي أرماس في فينيسيا
آنا دي أرماس في فينيسيا

وصلت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس إلى فينيسيا قبل عرض فيلمها الجديد Blonde يوم الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر ضمن أفلام المسابقة الرسمية للنسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

 

آنا دي أرماس

 

وظهرت آنا دي أرماس مرتدية فستان صيفي أنيق، أثناء جولتها في لاجون البندقية الشهيرة، ونشرت الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، وعلقت عليها بكلمة واحدة:" فينيسيا". 

 

اختيرت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس التي تبلغ من العمر 33 عاما، لتجسيد شخصية الجميلة الراحلة مارلين مونرو بعد نجاحها في تقديم شخصيات بأفلام شهيرة منها الجزء الأول من Knives Out مع بطل جيمس بوند الشهير دانيال كريج. 

 

 

فيلم Blonde الذي يخرجه الأسترالي أندرو دومينيك، لم يتم اختيار موعد محدد لعرضه  في السينمات خلال 2022،وكان مدير مهرجان كان السينمائي الدولي تييري فريمو اقترح عرضه خارج منافسات النسخة 79 إلا أن نتفليكس رفضت هذه الفكرة. 

 

أحداث فيلم Blonde مقتبسة من رواية الكاتبة  الأمريكية جويس كارول أوتس التي طرحت بنفس الاسم عام 1999،وكان متوقعا له نجاحا كبيرا من قبل المطلعين على الصناعة والنقاد  حال عرضه خلال العام الجاري بحسب  فاريتي.

 

دافع الممثل والمنتج براد بيت عن آنا دي أرماس بعد تقديمها شخصية الراحلة مارلين مونرو في فيلم Blonde المقرر عرضه في  مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 

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وقال براد بيت في لقاء تلفزيوني له، إنها رائعة في الدور، مشيرا إلى أن تحضيرات الفيلم استغرقت حوالي ١٠ سنوات ولم تكتمل سوى بظهور آنا دي أرماس التي لم تمنعها لهجتهما من تقديم الدور على أحسن وجه.

 

واجهت آنا دي أرماس عدد من الانتقادات عقب طرح الفيديو الدعائي لفيلم نتفليكس المرتقب Blonde بسبب تأثير لكنتها الكوبية على طريقة حديثها وهو ما لا يتشابه مع شخصية مارلين مونرو.

Blonde آنا دي أرماس أفلام مهرجان فينيسيا جيمس بوند نتفليكس

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