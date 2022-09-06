بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

على طريقة فستان رانيا يوسف المثير للجدل، ظهرت العديد من نجمات هوليوود بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

رانيا يوسف

في البداية كانت إطلالة جوليان مور رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هي من أطلقت شرارة الفساتين المثيرة الجدل ثم كلوي سيفيني التي ارتدت من تصميم جوتشي.

ارتدت جوليان مور فستان ذو بطانة قصيرة، فبدأت المقارنة بينها وبين الفنانة رانيا يوسف التي حرصت على التعليق على الأمر بسخرية عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

جوليا مور

تقتصر هذه الإطلالة على ارتداء ما يشبه المايوه تحت فستان شفاف يظهر تفاصيل وملامح رشاقة نجمات هوليوود فيما تميل بعضهم لإظهار مفاتنها.

وبعد مرور أيام على حفل الافتتاح، أعادت الممثلة فلورنس بيو الإطلالات الجريئة إلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا بعدما ظهرت بإطلالة أكثر جرأة أمس قبل عرض فيلمها الجديد.

فلورنس بيو

حضرت فلورنس بيو إلى مهرجان فينيسيا قبل يوم من عرض فيلمها الجديد الذي تقوم ببطولته مع هاري ستايلز وكريس باين وجيما تشان وغيرهم Don't Worry Darling.

فستان فلورنس بيو الجريء من تصميم فالنتينو، وارتدت أيضا أثناء تجولها في مدينة فينيسيا ملابس يومية من نفس الماركة الشهيرة.

كلوي سيفيني

وظهرت أيضا الممثلة الشهيرة بينيلوبي كروز على السجادة الحمراء بإطلالة مثيرة على طريقة بطانة رانيا يوسف لكنها كانت على استحياء ولم تكن كاشفة مثل زملتيهما جوليان مور وفلورنس بيو.