عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2 مليون جنيها ارتفاعا فى أرباح الإسكندرية للأدوية خلال العام الماضي

أرشيفية
أرشيفية

كشفت المؤشرات المالية المعدلة المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال،عن ارتفاع أرباحها بنسبة 1.86% خلال العام المالي الماضي 2021-2022.

وقالت الشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ، اليوم، أنها حققت أرباحا 119.17 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 116.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

قطاع الأعمال: لا توجد مصانع باسم نيت ضمن تطوير شركات الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: استمرار أجور العاملين بشركة النصر للكوك لحين صرف التعويضات

وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.11 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 98.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 125.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 1.01 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

واعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2022-2023.

وتستهدف شركة الإسكندرية للأدوية تحقيق صافي ربح بنحو 165 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى، مقابل 119.1مليون خلال 2021/2022.

والاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

وزارة قطاع الاعمال الاسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية المستلزمات الطبية العام المالى الجارى المؤشرات المالية الموازنة التقديرية شركة الإسكندرية للأدوية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

ترشيحاتنا

إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد وسيلتيك

كوكب الحرب يظهر برفقة عين الثور.. اللون الأحمر يلمع في السماء

الصحفيين تحتفل بتخريج أول دفعة لمحرري السيارات

الأطفال يموتون جوعا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال

محدش هيكلمني يطمن عليا بعد الهوا.. تأثر شريف عامر في أول ظهور بعد وفاة والده

ارتفاع جديد لأسعار بيستون T77

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ