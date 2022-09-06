2 مليون جنيها ارتفاعا فى أرباح الإسكندرية للأدوية خلال العام الماضي

كشفت المؤشرات المالية المعدلة المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال،عن ارتفاع أرباحها بنسبة 1.86% خلال العام المالي الماضي 2021-2022.

وقالت الشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ، اليوم، أنها حققت أرباحا 119.17 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 116.99 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.11 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 98.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 125.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 1.01 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2022-2023.

وتستهدف شركة الإسكندرية للأدوية تحقيق صافي ربح بنحو 165 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى، مقابل 119.1مليون خلال 2021/2022.

والاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

تعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.