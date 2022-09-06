عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: استمرار أجور العاملين بشركة النصر للكوك لحين صرف التعويضات

صدى البلد

أصدر المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توجيهاته للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وحصولهم على جميع مستحقاتهم.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام بإعطاء تعويضات للعاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب - إبان أعمال تصفيتها - على عمال شركة الكوك.

كما وجه  الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.

وزير قطاع الاعمال العام القوى العاملة وزير قطاع الاعمال شركة الحديد والصلب القابضة للصناعات المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على التوسع في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل

تأجيل محاكمة قاتل فتاة الزقازيق لحين عرضه على مستشفى الأمراض العقلية

شروط تكبيرة الإحرام .. افعل 8 أمور لتكون الصلاة صحيحة

وجدوا جثته متحللة .. وفاة أكثر رجل وحيد بالعالم

هتبقى مصيبة .. رأي جريء من راندا عبد السلام عن المساكنة

منح دراسية للرياضيين.. وزير الشباب يلتقي رئيس الجامعة الكندية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان مبهج.. درة تستعرض أناقتها في فينسيا|شاهد

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

فيديو

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

سؤال عن الزواج السري أغضبها .. ليليا الأطرش تنسحب على الهواء

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ