الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام عبد النعيم لـ 3 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق إسلام عبد النعيم ، أحد اللاعبين المميزين بمركز خط الوسط و الجناح ، لما يملكه من قدرات فنيه رائعة و مميزه .

و جاء التعاقد مع إسلام عبد النعيم في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه خلال الموسم القادم 2022_2023

و أنهى رئيس النادي صفقة انتقال لاعب، حيث وقع على عقده الجديد مع نادى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم .



و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي .

إبراهيم حسن يوقع للاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

وقع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري على العقود الجديدة مع زعيم الثغر لمدة 3 مواسم .

جاء ذلك خلال الجلسة التي تم عقدها منذ قليل بعدما فعل نادي الاتحاد السكندري بند شراء اللاعب من نادي بيراميدز .

وتمت إعارة إبراهيم حسن لصفوف الاتحاد السكندري منذ يناير الماضي .



وخلال الجلسة التي جمعت بين لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس النادي فاجا إبراهيم حسن مسئولي زعيم الثغر بالتوقيع على بياض دون الدخول في أي تفاصيل لتمسكه بنادي الاتحاد وجماهير زعيم الثغر التي يأمل في تحقيق البطولات من أجل إسعادهم.



الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع زوران مانولوفيتش



اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مدرب سيمبا التنزاني والطائي السعودي الأسبق لتولي تدريب الفريق الأول خلفا لمحمد عمر الذي أعلن اعتذاره عن الاستمرار .

ونستعرض لكم أبرز محطات المدرب الصربي زوران مانولوفيتش في السطور التالية:-

*زوران مانولوفيتش مدرب من مواليد عام 1962 (60 عامًا)، يحمل الجنسية الصربية و البرتغالية.



* درب مجموعة من أهم الأندية الإفريقية، حيث درب نادي بريميرو دي أوغوستو الأنجولي من 2017 حتى 2019، كما درب Zoran Manojlovic الوداد البيضاوي المغربي ، بالاضافة إلي الهلال السوداني، ثم شباب بلوزداد الجزائري الطائي السعودي .

إنجازات المدرب الصربي زوران مانولوفيتش



تُوج المدرب الصربي زوران مانولوفيتش مع نادي شباب بلوزداد بالدوري الجزائري 2020-2021.

فاز بكأس السوبر عام 2015 مع نادي كابوسكورب الأنجولي، حصل زوران مانولوفيتش على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا موسم 2019/2018 بعد تألقه مع بريميرو الأنجولي والوصول لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد السكندري ينجح في ضم ناصر ناصر لاعب الجونة السابق

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق ناصر ناصر مواليد 1996 ، و الذى كان أحد أبرز لاعبي فريقه السابق

وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وواعدة خلال الموسم القادم.

وأنهى محمد مصيلحي رئيس النادي بنجاح صفقة ضم لاعب خط الوسط المميز ، حيث كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب.

ووقع ناصر ناصر على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و لجنة الكرة ، في صفقة أنتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.