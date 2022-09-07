أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خلال تواجدها في فينسيا.

تألقت درة في الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة،. واتسم التصميم بالنقوشات و الألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

سعر إطلالة درة في مهرجان فينسيا

قد حمل فستان درة في أحدث جلسة تصوير دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ووبلغ سعر التصميم 3273 دولار أي ما يقربن 63 ألف جنيه مصري.

وانتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة للغاية باللون الأبيض Dolce & Gabbana، وبلغ سعرها 1070 يورو، أي ما يعادل 20 ألف و500 جنيه.

ونالت إطلالة درة في أحدث ظهور لها إعجاب متابعيها على الانستجرام، مما كشف عن أناقتها وذوق الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.