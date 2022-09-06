بريتش إنترناشونال إنفستمنت تساهم في مكافحة تغير المناخ في مصر وتطمح لاستثمار ١٠٠ مليون دولار

في إطار إطلاق إسمها الجديد بمصر، أعلنت مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII - مؤسسة المملكة المتحدة للتمويل التنموي والاستثمار المؤثر "المعروفة سابقًا بـ CDC" بالسفارة البريطانية اليوم عن خطتها لاستثمار ١٠٠ مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية ضمن إستراتيجيتها الحالية مع تسليط الضوء على قمة "الابتكار من أجل التأثير" المخصص لرأس المال المخاطر.

وأكدت المؤسسة على التزامها الكامل لتعزيز شراكتها مع مصر وتوفير التمويل الخاص بالأنشطة المناخية لتسريع التحول الأخضر للبلاد.

جاء ذلك بحضور قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني في مصر، ونيك أودونوهو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII، بالإضافة إلى لفيف من رجال الأعمال وشركاء الاستثمار والنجاح من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي: "لدينا اسم جديد لشريك وطيد - مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت في مصر، المؤسسة البريطانية للتمويل التنموي والاستثمار التي تجلى وجودها وتأثيرها في مصر أكثر من أي وقت مضى، أصبحت مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لهذه المؤسسة، نظرًا لإمكانيات النمو التي تتمتع بها هذا الدولة".

وأضاف: "إن الصفقات الاستثمارية لبريتش إنترناشونال إنفستمنت، سواء في الخدمات المالية أو الصحية أو الطاقة النظيفة، تُظهر بوضوح قوة التجارة والشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر، وأتمنى لمؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت دوام النجاح، بينما تدعم التحول الأخضر في مصر قبل مؤتمر المناخ COP27 في شهر نوفمبر".

وكجزء من خطة الاستثمار لمؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII بهدف تعزيز رأس المال المخاطر المصري، أعلنت المؤسسة عن شراكات جديدة مع "ألجبرا فينتشرز Algebra Ventures" و"إندور كابيتال Endure Capital"، وهما شركتان محليتان رائدتان في مجال رأس المال المخاطر تدعمان أكثر الشركات الواعدة العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية في مراحلها الأولى.

وستدعم المؤسسة رأس مال صندوق "ألجبرا فينتشرز" الثاني بعد نجاح الصندوق الأول، والذي استثمر في شركات رائدة في السوق مثل خزنة ومزارع وشيفت إي في. ودعمت المجموعة البريطانية للاستثمار الدولي تأسيس إنديور ٢١ أحدث صندوق لشركة إنديور كابيتال، والذي يدعم شركات عالية التأثير مثل "بريمور وبايلون وكسبانة".

واستثمرت مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII أيضًا في ماكس آب MaxAB، وهي منصة تجارة إلكترونية بارزة تستهدف تجار التجزئة في شمال إفريقيا.

ويدعم التمويل توفير 4000 فرصة عمل، ويساهم في توسع المنصة في جميع أنحاء مصر والمغرب، مما يمكّنها من الوصول إلى 73,000 تاجر تجزئة صغير في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد التمويل في معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد من خلال تنفيذ حلول مالية تدعم الوصول إلى التمويل وتيسير عمليات المدفوعات لتجار التجزئة الصغار وذوي الدخل المنخفض.

وتستضيف مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII في القاهرة هذا الأسبوع قمة "الابتكار من أجل التأثير" - الحدث الرئيسي الأول المخصص لرأس المال المخاطر في الأسواق الناشئة. تهدف القمة، التي تجمع مديري رأس المال المخاطر المحليين من جميع أنحاء إفريقيا وآسيا، إلى المساعدة في تعزيز علاقات جديدة وتعاون أكبر عبر الأسواق، بالإضافة إلى تناول موضوعات هامة مثل تكنولوجيا المناخ والأمن الغذائي وعرض خبرات بريتش إنترناشونال إنفستمنت المؤثرة وتبادل أفضل الممارسات حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية وقياس الأثر.

وخلال كلمته، تحدث نيك أودونوهو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII، عن سجل المؤسسة الحافل بالإنجازات خلال العشرين عاماً الماضية، مشيراً إلى تمويل أول صفقة شراء إداري في البلاد لشركة الرشيدي الميزان، بالإضافة لاستثمار المؤسسة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا، في إطار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر وتقليل انبعاثات الكربون مما يساعد الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ.

وتعليقًا على أحدث التزامات مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII في دعم الشركات الناشئة في مصر، قال أودونوهو: "تشكل هذه الاستثمارات جزءًا مهمًا من إستراتيجتنا الجديدة للخمس سنوات القادمة وتعكس أولوياتنا للبحث المستمر عن فرص دعم مديري صناديق رأس المال المخاطر المحليين وتوجيه رأس مالنا نحو تحفيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشركات المحلية في القطاعات المؤثرة، ونؤمن بأن المستثمرين المحليين هم شركاء مثاليون لتقديم الجيل القادم من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية الذين تساعد حلولهم الفريدة في حل تحديات التنمية، بما في ذلك حلول المناخ".

وأضاف: "أنا متحمس لاستقبالنا غدًا العديد من شركائنا في شركات رأس المال المخاطر في قمة "الابتكار من أجل التأثير، إن هذا حدث يوضح بشكل أكبر التزام مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكات، وستواصل المؤسسة تقديم رأس المال المخاطر وطويل الأجل لدعم الشركات التي تشكّل السوق والتي تجعل المجتمعات أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية".

وتلتزم مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII، باعتبارها المحرك الرئيسي في المملكة المتحدة لاستثمارات تمويل المناخ وأكبر مؤسسة للتمويل الإنمائي للأعمال في إفريقيا، بتوسيع نطاق شراكتها مع الحكومة المصرية لوضع خطط لمعالجة التكيف مع المناخ والطاقة المتجددة لتشغيل البنية الأساسية الطاقة المولدة من المياه.

وتواصل المؤسسة عملها لإطلاق إستراتيجيات ابتكار مناخية أخرى، بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والمياه والصرف الصحي لتحسين سبل المعيشة ومستوى الصحة والتغذية في جميع أنحاء مصر.

وتلتزم مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII باستثمار ما يزيد عن 760 مليون دولار في مصر، وتمتد استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتصنيع والخدمات المالية.

وتدعم استثماراتها حاليًا أكثر من 50 شركة وتوفر أكثر من 32,000 وظيفة في جميع أنحاء البلاد. ومن أبرز الأنشطة الاستثمارية للمؤسسة في مصر ما يلي:

شراكة مع دي بي وورلد DP World من خلال الالتزام باستثمار ما يربو عن 700 مليون دولار لتحديث وتوسعة ثلاثة موانئ في جميع أنحاء القارة الإفريقية بِدءاً من ثلاثة موانئ رئيسية منها ميناء السخنة، ويساعد الاستثمار في الميناء على زيادة الحركة التجارية لمصر مع الشرق الأوسط وآسيا، وتوفير أكثر من 1,4 مليون وظيفة بشكل غير مباشر وزيادة عملية توفير السلع والمواد الأساسية لـ 16 مليون شخص والشركات المصرية

دعم وتعزيز القطاع الطبي والرعاية الصحية في مصر



استثمار 100 مليون دولار في مجموعة ألفا الطبية، إحدى أكبر مقدمي الرعاية الصحية في مصر، لتسهيل توسعها ودعم تحسين نتائج وجودة الخدمات الصحية الطبية المقدمة.



الالتزام الكامل بالاستثمار في شركة كيلكس بايو بإجمالي 150 مليون دولار، وهي أول منصة من نوعها للأدوية في إفريقيا، وتعمل على تصنيع وتسويق وتوزيع الأدوية المنقذة للحياة في جميع أنحاء القارة بما في ذلك مصر، ودعم التزام BII بالاستثمار كيلكس بايو الاستحواذ على العديد من الشركات بما في ذلك شركة "أدوية" للصناعات الدوائية.

تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من المستوى الثاني لمدة 10 سنوات للبنك التجاري الدولي (CIB)، لتمكين البنك من توسيع الإقراض لقطاع الصادرات وتعزيز نمو الاقتصاد المصري خلال فترة كورونا ١٩ الحرجة.



دعم صناديق رأس مال المخاطر في مصر، من خلال استثمار مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت BII في الصندوق الأول لـ Sawari Venture بقيمة ١٢ مليون دولار في ٢٠١٨، مما ساهم في دعم شركات تعمل في القطاعات الحيوية مثل سويفل، وموني فيلوز وسي وير.

وقامت المؤسسة بأول استثمار مباشر لها عن طريق صندوق رأس المال المخاطر في عام ٢٠٢٢ بقيمة ٥ مليون دولار لشركة باي موب Paymob خلال جولات المرحلة الثانية. وتعمل باي موب مع الشركات والتجار من مختلف الأحجام لتمكينهم من تطبيق المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت وفي المتاجر.