أسطورة ليفربول: قلقان على محمد صلاح .. وأتمنى أن يغضب مني

علق جرايم سونيس، أسطورة ليفربول السابق، على أداء نجمنا المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي بعد توقيعه لعقد جديد مع الريدز.

وكان محمد صلاح قد وقع عقد جديد مع الريدز حتى عام 2025 ويحصل على أعلى راتب أسبوعي في الفريق.

وقال جرايم سونيس في تصريحات تليفزيونية: “قلق على محمد صلاح وأخشى أن يلحق النجم المصري بالثنائي مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانج، حيث لاحظت اختلافاً في عقلية الهداف عقب تمديد العقد”.

وتابع: “انتقدت محمد صلاح الأسبوع الماضي وقلت إنه لم يعد كما كان بعدما مدد عقده، أتمنى أن يغضب مني ويثبت أنني كنت على خطأ”.

تشابه موقف محمد صلاح مع أوباميانج وأوزيل

وأضاف: “قلت ذلك لأنني أتذكر مسعود أوزيل وأوباميانج عندما كانا في أرسنال، وقعا العقد وخف شغفهما باللعب”.

واختتم: “وهذامحتوى مدفوع أمر يقلقني في حالة صلاح، وآمل أن أكون مخطئاً”.