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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبتي وعشرة عمري.. إسعاد يونس تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

رجاء الجداوي وإسعاد
رجاء الجداوي وإسعاد يونس

أحيت الإعلامة إسعاد يونس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت إسعاد يونس صورة لها برفقه رجاء الجداوي، وعلقت إسعاد يونس علي الصورة كاتبة: “عيد ميلادك في الجنة يا جوجا يا حبيبتي وعشرة عمري، وحشتيني اوي اوي ودايماً على بالي”.

دايما فاكرينك وبندعيلك.. لميس الحديدي تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. سر بكائها عند رؤيتها خالتها تحية كاريوكا

وحلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي والتي توفت بفيروس كورونا بعدما قضت 42 يوما فى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
وتوفيت رجاء الجداوي، يوم الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

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