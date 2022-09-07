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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد شهر من الاختبارات.. البنتاجون: اليوم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

صاروخ باليستي ـ أرشيفية
صاروخ باليستي ـ أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقوم اليوم الأربعاء بإجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات بعد أقل من شهر من آخر اختبار أجرته.
وأوضح الجنرال بات رايدر ، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات للصحفيين  أن قيادة القوات الجوية للعمليات العالمية ستجري هذا الإطلاق التجريبي للصاروخ " مينيتمان 3 " في وقت مبكر من صباح الأربعاء 7 سبتمبر من محطة فاندينبيرج للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا.
ونوه رايدر إلى أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة، وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخي.
ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مقدما بهذا الإطلاق بما يتفق مع الإجراءات المتبعة.
ويجدر بالذكر أن الصاروخ " مينيتمان 3 " ، والذي يمكنه أن يحمل رؤوسا نووية ، أطلق آخر مرة في يوم 16 أغسطس الماضي بعد تأجيل لمدة أسبوعين بسبب تزايد التوترات مع الصين حول تايوان.

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