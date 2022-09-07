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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

سقوط سيارة من أعلى
سقوط سيارة من أعلى الكوبري

أصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة من أب وأم أولادهما الثلاثة، اثر سقوط سيارتهم كانوا يستقلونها من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي - التجمع الخامس، وتم نقلهم إلى المستشفى لخطورة حالتهم.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة التابعة بنطاق مديرية أمن القاهرة بسقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي - التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص “أب وأم وأولادهما الثلاثة” 

وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الإطار وسقوط السيارة من أعلى الطريق الدائري، ما نتج عنه إصابتهم جميعا بجروح خطيرة

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت جهات التحقيقات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم لشرح ملابسات الحادث.

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