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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجاد البرعي: لم أر في حياتي مجلس أكثر تناغمًا من أمناء الحوار الوطني

صدى البلد

كشف نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حالة من التناغم غير المسبوقة داخل قرارات المجلس فيما يتم اتخاذه من قرارات، وذلك على عكس مجالس أخرى كثيرة شارك فيها. 

وقال “البرعي” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بكتب حاجات عن الحوار الوطني علي صفحتي.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤخذ بالتوافق دون تصويت”.

وتابع: “ في الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأي المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة في المناقشات باعتبار أن مقرري اللجان ومساعديهم قد لا يشاركون في المناقشات بفاعلية وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب وجري توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني”.

أضاف: “بعض من تم اختيارهم مقررين أو مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من إيصال رأيهم بسهولة - لا أستطيع أن أقول أسمائهم ألا أن أعلنوا هم ، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام وأحدهم ابلغني ذلك بنفسه وأعتذر لي  وبعض من كنت شخصيا أرغب في أن أطرح أسماؤهم مقررين ارتأيت  أنهم لو كانوا في صفوف المتحاورين في اللجنه سيكونوا أكثر نفعًا بالنظر لما تصورته من تشكيل للجنة”. 

وتابع: أنا دخلت مجالس كثيرة في حياتي ولكني لم أر مجلسا متناغما -علي الأقل في الظاهر والنيات عن الله - ومستقلا أكثر من مجلس أمناء الحوار الوطني وإن سارت الأمور كما أشتهي وارغب سيكون هذا المجلس ومنسقه العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية التنفيذية محمود فوزي قد أدي لهذا البلد خدمة جليلة و سأكتب علي صفحتي خواطر حول هذا الموضوع لمن يرغب في المتابعة".

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