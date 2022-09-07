وائل الفشني يغني زيزينيا.. ويحيى الفخراني: أحب الإسكندرية

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجم الكبير يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى مليئة بالحب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتحدث يحيى الفخراني عن حبه للإسكندرية وقال:" انا احبها جدا"، وبعدها غني المطرب وائل الفشني تتر مسلسل اسكندرية.

وحرص وائل الفشني على القاء كلمة وقال:" فخر لي التواجد اليوم والغناء في احتفالية كبيرة وفي جود الكبير يحيي الفخراني، وابارك له.

وحرص وائل الفشني، على النزول من المسرح للسلام على مخرج زيزينا جمال عبد الحميد.

تحدث يحيى الفخراني عن مشواره وشخصياته وقال:" كل عمل يأتي لي اتوقع انني لا استطيع تقديمه، ولا احب ان اكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغير والتحدي.

وعم تجسيدة دور الباشا اكثر من مرة قال:" لقد كسرتهم بدور لا وكان يجب ان اكسر السنين بداخلي وعرفت ان شخصية محجوب العمل كان سيجسدها عبد الحليم حافظ، وانا احبة.

واحرجته شافكي وطلبت منه اغنية لعبد الحليم يهديها لزوجته وقال لها :" احبتها على اغنية سيرة الحب لأم كلثوم"

وفاجأت طفلة صغيرة على المسرح وصعدت اليه لتلتقط معه صورة ورحب بها وقبلها.

وحرصت لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني واحفاده على التواجد معه بالاضافة الي عدد من النجوم منهم جمال سليمان وسميرة عبد العزيز، واحمد عبد العزيز.

فعاليات تكريم يحيى الفخراني

حملت الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية شافكي المنيري وبدأت بعرض فيلم تسجيلي من إخراج أشرف ابو النجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.