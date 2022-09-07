الزمالك يخوض مرانه الأول في قطر استعدادًا لـ كأس لوسيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غدٍ الجمعة.

شارك في المران جميع اللاعبين حيث بدأ بتدريبات إحماء تحت إشراف فيليب أندريه مساعد المدرب بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف اسامة نبيه وأحمد عبد المقصود.

وخصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق فقرة تم تقسيم اللاعبين خلالها إلى ثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بعدها تم عمل تقسيمة في منتصف الملعب بمشاركة 14 لاعبا ضم كل فريق سبعة لاعبين وحرس المرمى محمد نديم والسيد عطيه.



واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:



‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .