استعدادا لكأس لوسيل.. زكريا ونداي يخضعان لتدريبات قوية بمران الزمالك

شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غداً الجمعة.

وخاض نداي والوردي المران كاملاً وظهرا الثنائي بحالة فنية وبدنية جيدة استعداداً للظهور الأول في المباراة المقبلة في كأس لوسيل.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .