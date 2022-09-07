إبراهيم عيسى: الشعب المصري دعم الحكومة خلال 8 سنوات ومتفهم لكل قراراتها

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري دعم الحكومة في كل قراراتها خلال الـ8 سنوات الماضية وتمتع المواطن المصري بقدر مذهل من الصبر والأمل في المستقبل وتفهم الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية طوال هذه المدة، لافتا إلى أنه لم يشكل أي عقبة أمام قرارات الحكومة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنه يؤمن بأن المواطن المصري في عين اهتمام الدولة المصرية، موضحا أنه عندما يدرك المواطن ما يحدث سيطمئن ويتفهم للقرارات.

وتابع: "لابد أن يتشارك المواطن المصري مع الحكومة فيما يحدث من قرارات اقتصادية مع الازمة العالمية"، مؤكدا أن قبول المواطنين ورضاهم عن الوضع هو القرار الأول لاستقرار أي نظام في العالم.