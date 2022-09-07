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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لتنفيذ برنامج شامل.. "البحوث الإسلامية” يوجه قافلة دعوية إلى مطروح

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أوفد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة دعوية إلى محافظة مرسى مطروح لتنفيذ برنامج شامل في مناطق متنوعة بالمحافظة؛ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الدعوية في جميع محافظات الجمهورية.

التوعية المجتمعية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن القافلة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة المناطق الحدودية؛ وذلك من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة وفق استراتيجية الأزهر التي تسعى للحفاظ على وعي المجتمع، وتوعيته بالتحديات الحالية، وتحصينه من محاولات العبث بعقول الناس من جانب تيارات التطرف الفكري.
وخلال انطلاق فعاليات القافلة بالمحافظة التقى د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لبحث سبل تنشيط العمل الدعوي داخل المحافظة، وسبل التنسيق بين المحافظة ومنطقة الوعظ حول تبني رؤية الدولة في حل المشكلات التي تواجهها المحافظة وتعيق عملية التنمية، حيث حضر اللقاء رئيس المركز الأشعري د. عبد الفتاح العواري ونائب رئيس المركز  د. يسري جعفر على هامش مشاركتهم في ندوات بالمحافظة.
من جانبه رحب المحافظ بالأمين المساعد والوفد المرافق، مؤكدًا على أهمية الدور العلمي والتوعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى حاجة المجتمع وخاصة الشباب إلى ترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، إضافة إلى نشر الجانب المعرفي الذي يقوم على الوسطية والاعتدال. 
كما تناول اللقاء الحديث حول المبادرات التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة الظواهر والسلوكيات الخاطئة والانحرافات الفكرية التي تعيق عملية التنمية وتؤثر سلبًا على الانطلاق نحو الجمهورية الجديده والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة، ودعم المحافظة بعدد من البرامج التوعوية من خلال التنسيق التام بين منطقة الوعظ وجميع الوزارات والهيئات بالمحافظة.

البحوث الإسلامية الأزهر قافلة دعوية الأمين العام لمجمع البحوث الإمام الاكبر التوعية المجتمعية المناطق الحدودية

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