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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يكتسح فيكتوريا بلزن 3 /1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

اكتسح فريق برشلونة الإسباني، نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، بثلاثية مقابل هدف، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فرانك كيسي الأهداف في الدقيقة 12 ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم قلص يان سيكورا لاعب فيكتوريا الفارق بتسجيله هدف في الدقيقة 44 ثم سجل ليفانندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 45+3.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، كريستنسن، جوليس كوندي، سيرجي روبيرتو.

وسط الملعب: دي يونج، بيدري، كيسيه.

الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.

ويتواجد فريق برشلونة في المجموعة التي تضم بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

برشلونة فيكتوريا بلزن الشوط الأول دور المجموعات دوري ابطال أوروبا

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