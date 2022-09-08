بعد 5 سنوات في المحاكم .. إسدال الستار على قضية مستخلصات نويبع

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الأربعاء الستار عن قضية مستخلصات جمارك نويبع بعد تداولها بالمحكمة لمدة خمس سنوات .

حيث أصدرت المحكمة حكمها اليوم برئاسة المستشار جمال الدين زكى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور على حسين وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبدالستار ومينا وليم بمعاقبة عشر متهمين حضوريا بالسجن المشدد عشر سنوات لـ12 متهما والحبس المشدد خمس سنوات متهمين وغرامة 925 ألف جنيه و471 و برد مبلغ مستوى لمبلغ الغرامة وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

جمرك نويبع

أحداث القضية :



تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2017 عندما وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع تفيد بقيام 22 شخصا بالتلاعب فى التوكيلات التجارية وتزوير التوكيلات لاستخلاص بضاعة من الجمارك بأوراق مزورة ويساعدهم فى ذلك موظفين داخل جمارك نويبع

ميناء نويبع



إبلاغ المسئولين :

ميناء نويبع

وعلى الفور تم إبلاغ كافة المسئولين بجمارك نويبع وميناء نويبع للتأكد من صحة المعلومات وبعد المراقبة ومتابعة وفحص اوراق المبلغ عنهم تبين صحة المعلومات والتأكد من التلاعب فى التوكيلات لتسهيل الإفراج عن البضائع بأوراق مزورة وتم عمل كمين لأفراد التشكيل العصابى للقبض عليهم .

محكمة جنوب سيناء



صحة التحريات :

دلت صحة التحريات قيام 22متهما من بينهم موظفين بجمارك نويبع بالاشتراك مع آخرين عن طريق الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية وهى التوكيلات التجارية لاستخلاص بضائع من جمارك نويبع مع علمهم بالتزوير .



القبض على المتهمين :



تمكنت مباحث جمارك نويبع من الوقوع بالضحايا جميعا وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات منهم من اعترف بصحتها ومنهم من أنكر التهم الموجه آلية .

تحرير محضر:

تم تحرير محضر برقم 1002لسنة 2018, جنايات نويبع وعرض جميع المتهمين على نيابة نويبع وبعد التحقيقات بمعرفة محمد الدياسطى وكيل نيابة نويبع قرر الإفراج عنهم جميعا بكفالة مالية كبيرة وإرسال الاوراق للطب الشرعى للتأكد من سلامتها من عدمة.

ميناء نويبع

ميناء نويبع

إحالة لمحكمة الجنايات :

أحال المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء القضية إلى محكمة جنايات طور سيناء والتى قيدت برقم 175كلى جنوب سيناء والمتهم فيها 22متهما لتزويرهم مستخلصات جمركية وتوميلات تجارية بميناء نويبع.

محكمة الجنايات

خمس سنوات فى التداول:



تداولت القضية بمحكمة جنايات جنوب سيناء طوال هذه المده منذ عام 2018 حتى اليوم الاربعاء7من سبتمبر2022. وتاجلا القضية عدة مرات لحضور مدير الإدارة المركزية ورئيس الشئون القانونية لمصلحة الجمارك وشهود الاثبات وتقرير لجنة الخبراء وحضور المحامين أكثر من مرة بتوكيلات وغياب المتهمين وتشظيدات المحكمة بحضور المتهمين .



ضمير المحكمة تأكد من ارتكاب المتهمين تلك الجرائم :

وبعد تأكد هئية المحكمة يقينا بارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتزوير المحررات الرسمية وتسهيل موظفين بجمارك نويبع لاستخلاص البضائع من الجمارك بتوكيلات مزورة قضت المحكمة اليوم بمعاقبة كل من :

كامل عبدالشكور ابراهيم ومحمد محمود عوض وهشام الهادى محمد وغيابيا لكل من : فتحى مسلم مفرح وهشام ابراهيم ذكى وفؤاد عبدالله احمد والسيد عبدالجليل فرو ومحمد توفيق محمد وهشام احمد صبرى ومحمد ابراهيم محمد وشهرتة محمد صبرى وياسر حسن احمد ورمضان بسيونى عليوه بالسجن المشدد عشر سنوات والزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى. للمحكمة المدنية المختصه

كما عاقبت المحكمة المتهمين : احمد حسن عبدالعال ومحمود عبدالقادر احمد وحاتم سالم سيد احمد ومحمد بديع فهيم عبده وحازم السيد محمد ومحمد محمد السبكى ومحمود عبدالوهاب على وعماد السيد ابراهيم وعبداللطيف على أحمد وخالد محيى محمود محمد بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مبلغ 925الفا و471جنية ورد مبلغ مستوى لمبلغ الغرامة للدولة والمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

وبحكم اليوم تكون محكمة جنايات جنوب سيناء إسدلت الستار على أهم القضايا بجمارك نويبع والتى شغلت الرأي. العام لمدة خمس سنوات .

جنايات جنوب سيناء

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