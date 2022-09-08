عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 5 سنوات في المحاكم .. إسدال الستار على قضية مستخلصات نويبع

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة جنايات جنوب سيناء

أسدلت  محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الأربعاء  الستار عن قضية مستخلصات جمارك نويبع بعد تداولها بالمحكمة لمدة خمس سنوات .
حيث أصدرت المحكمة حكمها اليوم برئاسة المستشار جمال الدين زكى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور على حسين وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبدالستار ومينا وليم  بمعاقبة عشر متهمين حضوريا بالسجن المشدد عشر سنوات  لـ12 متهما  والحبس المشدد خمس سنوات متهمين  وغرامة 925 ألف جنيه و471 و برد مبلغ مستوى لمبلغ الغرامة وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

جمرك نويبع 

أحداث القضية :


تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2017 عندما وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع  تفيد بقيام 22 شخصا بالتلاعب فى التوكيلات التجارية وتزوير التوكيلات لاستخلاص بضاعة من الجمارك بأوراق مزورة ويساعدهم فى ذلك موظفين داخل جمارك نويبع 

ميناء نويبع 


إبلاغ المسئولين :

ميناء نويبع 

وعلى الفور تم إبلاغ كافة المسئولين بجمارك نويبع وميناء نويبع للتأكد من صحة المعلومات وبعد المراقبة ومتابعة وفحص اوراق المبلغ عنهم تبين صحة المعلومات والتأكد من التلاعب فى التوكيلات لتسهيل الإفراج عن البضائع بأوراق مزورة وتم عمل كمين لأفراد التشكيل العصابى للقبض عليهم .

محكمة جنوب سيناء 


صحة التحريات :
دلت صحة التحريات قيام 22متهما من بينهم موظفين بجمارك نويبع بالاشتراك مع آخرين عن طريق الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية وهى التوكيلات التجارية لاستخلاص بضائع من جمارك نويبع مع علمهم بالتزوير .

 


القبض على المتهمين :   


تمكنت مباحث جمارك نويبع من الوقوع بالضحايا جميعا وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات منهم من اعترف بصحتها ومنهم من أنكر التهم الموجه آلية .

 

تحرير محضر:
تم تحرير محضر برقم 1002لسنة 2018, جنايات نويبع وعرض جميع المتهمين على نيابة نويبع وبعد التحقيقات بمعرفة محمد الدياسطى وكيل نيابة نويبع قرر الإفراج عنهم جميعا بكفالة مالية كبيرة وإرسال الاوراق للطب الشرعى للتأكد من سلامتها من عدمة.

ميناء نويبع
ميناء نويبع

إحالة لمحكمة الجنايات :
أحال المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء القضية إلى محكمة جنايات طور سيناء والتى قيدت برقم 175كلى جنوب سيناء  والمتهم فيها 22متهما لتزويرهم مستخلصات جمركية وتوميلات تجارية بميناء نويبع.

محكمة الجنايات 

خمس سنوات فى التداول:


تداولت القضية بمحكمة جنايات جنوب سيناء طوال هذه المده منذ عام 2018 حتى اليوم الاربعاء7من سبتمبر2022. وتاجلا القضية عدة مرات لحضور مدير الإدارة المركزية ورئيس الشئون القانونية لمصلحة الجمارك وشهود الاثبات وتقرير لجنة الخبراء وحضور المحامين أكثر من مرة بتوكيلات  وغياب المتهمين وتشظيدات المحكمة بحضور المتهمين .


ضمير المحكمة تأكد من ارتكاب المتهمين تلك الجرائم :

وبعد تأكد هئية المحكمة يقينا بارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتزوير المحررات الرسمية وتسهيل موظفين بجمارك نويبع لاستخلاص البضائع من الجمارك بتوكيلات مزورة  قضت المحكمة اليوم بمعاقبة كل من :
كامل عبدالشكور ابراهيم ومحمد محمود عوض وهشام الهادى محمد  وغيابيا لكل من : فتحى مسلم مفرح وهشام ابراهيم ذكى وفؤاد عبدالله احمد والسيد عبدالجليل فرو ومحمد توفيق محمد وهشام احمد صبرى ومحمد ابراهيم محمد وشهرتة محمد صبرى وياسر حسن احمد ورمضان بسيونى عليوه  بالسجن المشدد عشر سنوات والزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى. للمحكمة المدنية المختصه

كما عاقبت المحكمة المتهمين : احمد حسن عبدالعال ومحمود عبدالقادر احمد وحاتم سالم سيد احمد ومحمد بديع فهيم عبده وحازم السيد محمد ومحمد محمد السبكى ومحمود عبدالوهاب على وعماد السيد ابراهيم وعبداللطيف على أحمد وخالد محيى محمود محمد بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مبلغ 925الفا و471جنية ورد مبلغ مستوى لمبلغ الغرامة للدولة والمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

وبحكم اليوم تكون محكمة جنايات جنوب سيناء إسدلت الستار على أهم القضايا بجمارك نويبع والتى شغلت الرأي. العام لمدة خمس سنوات .

جنايات جنوب سيناء

FB_IMG_1662595653411
FB_IMG_1662595653411
FB_IMG_1662595568748
FB_IMG_1662595568748
FB_IMG_1662595528310
FB_IMG_1662595528310
اسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء مستخلصات جمارك نويبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

موضوعات متعلقة

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب 60 ألف جنيه

ترشيحاتنا

متوسط سعر الذهب اليوم 8-9-2022

الذكر المضاعف .. فضله وأعظم صيغه التي تقال مع الفجر

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرفها من هنا برقم الجلوس

دعاء يذهب الخوف والقلق.. اللهم إنِي أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

نصائح ذهبية لتوفير باقة الإنترنت داخل الهاتف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

قبل أن يطال قلبك.. بـ5 طرق خارقة تخلصي من الكوليسترول للأبد

دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ