بعد التنمر على ميرفت أمين.. توفيق عبد الحميد يتخذ قرارا مؤثرا

كتب الفنان توفيق عبد الحميد، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين، بعد ظهور الأخيرة في عزاء المخرج علي عبد الخالق.

وكتب توفيق عبد الحميد، في منشوره عبر فيسبوك: «بصراحة بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور ولعوامل الزمن التى لن يفلت منها أحد قررت عدم الظهور بالعكاز فى أى مناسبة عامة».

عيد ميلاد توفيق عبد الحميد

من جهة أخرى، كشف الفنان توفيق عبد الحميد موعد عيد ميلاده الحقيقي وليس المتداول عبر الإنترنت، وذلك في منشور جديد له عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب توفيق عبد الحميد موضحا موعد عيد ميلاده: «تصحيح تاريخ ميلادى ١٨ سبتمبر وليس كما تذكر بعض وسائل التواصل ٢٥ أغسطس».

عودة توفيق عبد الحميد

يعود الفنان توفيق عبد الحميد إلى المسرح من خلال مسرحية جديدة تعرض على المسرح القومي للمخرج ناصر عبد المنعم.

المسرحية مستوحاة من نص "أغنية البجعة" لتشيخوف، ولكن تم عمل مسارات مختلفة للعرض ولم يستقر على فريق العمل حتى الآن.

توفيق عبد الحميد وإصابته بانزلاق غضروفي

وكان قد نشر الفنان توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، منشوراَ جديداً بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

وقال توفيق عبد الحميد : شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد ، عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بإنزلاق غضروفي منذ سنوات .

وعلق توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته على الفيسبوك قائلا : صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".