بجمبسوت.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيدي كرم في الصورة بإطلالة ناعمة بالكاجوال مرتدية جمبسوت باللون البيج، واعتمدت مكياجا جذابا، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة والإعلامية هيدي كرم، عبرت عن تخوفها من مرض الزهايمر الذى يصيب السيدات أكثر من الرجال، قائلة: "ربنا يحمي الجميع يا رب من جميع الأمراض ويعطي الصحة للجميع".

وأضافت هيدي، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة “أون أي” مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن كلمة "راحة المخ" كلمة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يفعلها حتى في وقت النوم.

ولفتت إلى أن 55 مليون شخص مصاب بالزهايمر حول العالم، ويصاب شخص كل أربع ثوانٍ، وهذه الأرقام مرعبة، وهذا المرض ليس له علاج حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.