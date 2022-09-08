اليوم .. انطلاق ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

تنطلق اليوم الخميس مباريات دور ربع النهائي ببطولة قطر كلاسيك البلاتينية للإسكواش للرجال، المقامة بالدوحة حتى يوم 10 سبتمبر، بمجموع جوائز 187 ألف دولار امريكي.

وتأهل كل من طارق مؤمن المصنف السادس عالميا ومروان الشوربجي المصنف الثامن عالميا ومصطفى عسل المصنف الثالث عالميا إلى دور ربع النهائي.

وجاءت مباريات دور ربع النهائي كالتالي: يلتقي طارق مؤمن مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الرابع عالميا ، كما يواجه الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الخامس عالميا مع الكولومبي ميجيل رودريجيز المصنف ال 17 عالميا.

وفي مباراة مصرية خالصة يصطدم مصطفى عسل مع مواطنه مروان الشوربجي، وأخيرًا في يواجه الفرنسي فيكتور كروين المصنف ال 18 عالميا نظيره القطري عبدالله التميمي المصنف ال 44 عالميا.