مصطفى محمد يستهل مشواره الأوروبي مع نانت بمواجهة أولمبياكوس

يستضيف فريق نانت الفرنسي “المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد”، نظيره أولمبياكوس، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي.

نانت ضد أولمبياكوس:

ويسعى فريق نانت بقيادة نجمه المصري مصطفى محمد، افتتاح مشواره في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بتحقيق الفوز على أولمبياكوس في مباراة اليوم.

ويأمل الدولي المصري مصطفى محمد، في تسجيل هدفه الأوروبي الأول مع نانت على حساب أولمبياكوس.

في المقابل يأمل فريق أولمبياكوس في خطف الثلاث نقاط من نانت، أو الخروج بنقطة على الأقل في لقاء الليلة.

وأعلن بيدرو مارتينيز، المدير الفني لنادي أولمبياكوس اليوناني، استبعاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا من لقاء اليوم، لأسباب فنية.

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اقتراب أحمد حسن كوكا، من الانضمام إلى صفوف أهلي جدة.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة الدوري الأوروبي كل من، أولمبياكوس اليوناني وقرة باج التركي وفرايبورج الألماني ونانت الفرنسي.