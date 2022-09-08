اليوم.. إنطلاق معرض غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات

انطلقت فاعليات المعرض الذي تنظمه غرفة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات، وعلى مدار أسبوعين.



وذكر بيان للغرفة اليوم الخميس، أن تنظيم المعرض يأتي وفق خطط حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ومجلس الإدارة والذي يضع عددا من الخطط لدعم قطاع الحرف اليدوية بمصر وتوفير كافة الخدمات لأعضاء الغرفة.



ولفت البيان إلي أن رئيس الغرفة يولي اهتماما كبيرا بضرورة خلق فرص التعاون مع كافة الجهات لصالح قطاع الحرف اليدوية، لافتا إلى عقد عدد كبير من البروتوكولات مع جهات مختلفة لتنفيذ معارض مختلفة لأعضاء الغرفة ودعم الحرف اليدوية باختلاف أنواعها، مضيفاً بأن المعرض الذي انطلق صباح اليوم يستهدف توفير فرصة العرض للمنتجات الحرفية في قطاعات هامة بداخل الغرفة ويولي مجلس الإدارة لها أهمية قصوى.



وأوضح أن أبرز تلك الحرف التي تشارك في المعرض يأتي على رأسها المفروشات من مدينة أخميم بسوهاج، والصدف، والمنسوجات اليدوية من التلي، والسجاد اليدوي، والمشغولات النحاسية، والخشبيه، والتماثيل، واحزمة خشبية، وورد صناعي وديكورات، وشغل يدوى خيط ومسامير، واكسسوارات هاند ميد، مشدداً بأن الصناع بالغرفة لديهم نوعيات مختلفة من المعروضات ستلقي استحسان الزائرين.