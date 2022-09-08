وزير الطيران: تدعيم علاقات التعاون مع دول القارة بما يحقق التكامل الإفريقي

استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى اليوم، الخميس، بمقر الوزارة الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الإفريقي فى مجال النقل الجوى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفى بداية اللقاء، رحب الفريق محمد عباس، بالدكتورة أمانى أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي لدوره الرئيسي فى توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الافريقية فى مختلف المجالات، ومن أبرزها مجال الطيران المدنى بما يسهم فى دعم قدرات النقل الجوى الإفريقي فى مواجهة التحديات التى تمر بها صناعة الطيران .

وأكد وزير الطيران المدني، على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تدعيم علاقات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية بما يحقق التكامل الإفريقي مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدنى حريصة على تقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية والتدريبية للأشقاء الأفارقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز البنية التحتية لصناعة الطيران المدني الإفريقي والنهوض بها لمواجهة تحديات الصناعة وتعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة أمانى أبوزيد التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدنى مؤكدة على أهمية دور وزارة الطيران المدنى فى تعظيم التعاون بين دول القارة الإفريقية في مجال النقل الجوى لما يمثله هذا القطاع من اهمية استراتيجية فى الربط بين دول القارة ودوره الأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية و جذب مزيد من الاستثمارات داخل القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأوجه التعاون المشترك ومنظومة التحول الرقمي فى مجال الطيران واستراتيجية وزارة الطيران المدنى في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة فى صناعة الطيران المدنى للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، والدور الريادى لمصر فى مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية فى ظل استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ COP27 كما تم مناقشة الدور الرئيسي الذى يلعبه النقل الجوى فى تنشيط حركة السياحة والتجارة وتسهيل الإنتقال بين دول القارة الأفريقية .