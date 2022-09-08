الطاقة الأردنية تعلن توقف توريد النفط العراقي الي المملكة

أعلنت وزارة الطاقة الاردنية في نبأ عاجل نقلته قناة المملكة توقف مؤقت لتوريد النفط العراقي للأردن بسبب قضية لوجستية في العراق وهناك التزام بين البلدين لإيصال الكميات المتفق عليها.

وفي سياق اخر؛ كانت قد اعلنت العراق في وقت سابق ، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في شراء النفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في إحصائية له إن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي بواقع 7 شركات لكل منهما".

واشارت إلى أن "هذا العدد يأتي من اصل 36 شركة عالمية قامت بشراء النفط خلال شهر يونيو الماضي".

وأضافت أن "الشركات الأميركية والكورية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل منهما، وجاءت الشركات الإيطالية بالمرتبة الثالثة بعدد 3 شركات".

وأوضحت أن "البقية توزعت على الشركات، الأردنية والإسبانية، والبريطانية (الهولندية-البريطانية)، والكويتية، والمصرية، واليونانية، والتركية، والأذربيجانية، والفرنسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

وأكدت أن "كمية الصادرات من النفط الخام في شهر يونيو الماضي بلغت 101 مليون و191 الفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و354 مليونا و 544 الف دولار".