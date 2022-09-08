عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطاقة الأردنية تعلن توقف توريد النفط العراقي الي المملكة

النفط العراقي -
النفط العراقي - ارشيفي

أعلنت وزارة الطاقة الاردنية في نبأ عاجل نقلته قناة المملكة توقف مؤقت لتوريد النفط العراقي للأردن بسبب قضية لوجستية في العراق وهناك التزام بين البلدين لإيصال الكميات المتفق عليها.

وفي سياق اخر؛ كانت قد اعلنت العراق في وقت سابق ، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في شراء النفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في إحصائية له  إن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي بواقع 7 شركات لكل منهما".

واشارت إلى أن "هذا العدد يأتي من اصل 36 شركة عالمية قامت بشراء النفط خلال شهر يونيو  الماضي".

وأضافت أن "الشركات الأميركية والكورية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل منهما، وجاءت الشركات الإيطالية بالمرتبة الثالثة بعدد 3 شركات".

وأوضحت أن "البقية توزعت على الشركات، الأردنية والإسبانية، والبريطانية (الهولندية-البريطانية)، والكويتية، والمصرية، واليونانية، والتركية، والأذربيجانية، والفرنسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم".

وأكدت أن "كمية الصادرات من النفط الخام في شهر يونيو الماضي بلغت 101 مليون و191 الفا و236 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و354 مليونا و 544 الف دولار".

وزير النفط العراقي: أوبك + حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية

الاتحاد الأوربي: استيراد النفط العراقي خيار جيد

العراق الأردن النفط العراقي وزارة الطاقة الطاقة الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

موضوعات متعلقة

وزير النفط العراقي يبحث مع وزير الطاقة السعودي الربط الكهربائي بين البلدين

إيرادات العراق من النفط تسجل 11.4 مليار دولار بشهر مايو

ترشيحاتنا

إذاعة بي بي سي تعلق جميع برامجها الإخبارية لتغطية مستجدات صحة الملكة

600 جنيه للشعير و400 للأبيض .. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق |بالأرقام

أزهري: المرأة لها الحق فى طلب مهرها دون سقف محدد.. فيديو

حزام أمان للكلاب.. آخر اختراعات فورد للحفاظ على سلامة الركاب وقت الحوادث|شاهد

30 سبتمبر التسليم ..عبدالناصر: 4096 وحدة بسكن مصر في العلمين الجديدة ..فيديو

رسميًا .. أحمد حسن كوكا ينتقل لـ ألانيا سبور التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وتاتو .. رانيا يوسف تستعرض أزياءها الجريئة في صيف 2022| شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد صور آيتن عامر المثيرة للجدل بعد الانفصال

جدري القرود.. أنواع العدوى المنقولة جنسيًا

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

فيديو

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ