عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

720.4 مليون دولار سنويا.. كيف تغيرت قناة السويس منذ 2014؟|أرقام غير مسبوقة

إنشاءات قناة السويس
إنشاءات قناة السويس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هيئة قناة السويس وتم تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة التي تأتي لتعزيز هيئة قناة السويس أسطولها البحرية، حيث تحرص على تعزيز قدرات كراكات وقاطرات ولانشات، وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يهدف للارتقاء بمستوى البحر للسفن العابرة.

وتتضمن انضمام تلك الوحدات البحرية تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القرية الأولمبية للهيئة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

أرقام غير مسبوقة في قناة السويس

ومن جانبه، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال العام المالى 2021 \ 2022 بلغت عدد السفن المارة بقناة السويس 1707 سفينة بإيرادات 720.4 مليون دولار.

وأضاف ربيع خلال كلمته بفعاليات تدشين الرئيس السيسى لوحدات البحرية الجديدة، أن الأرقام غير المسبوقة التى حققتها قناة السويس تقودنا لذروة الإنجاز والتى كان آخرها ملحمة تعويم السفينة إيفر جيفين فى مارس 2021 والتعامل مع الموقف والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن قناة السويس رمز لعزة مصر وعنوان لاستقلالها، معقبا: "يشرف العاملون بهيئة قناة السويس أن تكلل مجهوداتهم ويقدر عطاؤهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى يقوم من خلالها بافتتاح العديد من الإنجازات التي تعد إضافة جديدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة".

نائبة: قناة السويس الجديدة نموذج للرد على أكاذيب الخارج

برلماني: منطقة قناة السويس قاطرة التنمية بمشروعاتها العملاقة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أصدره بحفر قناة السويس الجديدة، جاء ليحقق إنجازا تاريخيا. 

وأوضح ربيع أن مشروع الازدواج فى البحيرات المرة شمل تكريك 74 مليون م 3 مكعب بنسبة إنجاز 40%  وزيادة العمق لإجمالى 72 قدم .

وتابع: "المشروع شمل تم رفع كفاءة 10 أحواض ترسيب بمشاركة 20 شركة وطنية ورفع كفاءة كفاءة أربع أحواض ترسيب وازالة 6 كم من الرمال و 10 شركات وطنية لحوض الترسيب فى شرق القناة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلأى أن القناة حققت زيادة مباشرة في الإيرادات وصولاً لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها، وذلك في العام المالي المُنقضي 2021 و2022، مشيراً إلى أنه بمرور 66 عاماً على تأميم قناة السويس، مرت أكثر من مليون سفينة بحمولة صافية تبلغ أكثر من 30 مليار طن، وإيرادات رسوم أكثر من 134 مليار دولار.

وأضاف أن حركة الملاحة خلال 2021/2022 سجلت أعلى معدل في أعداد السفن بمرور 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق، وبحمولة مليار 320 مليار طن، بزيادة 11% عن العام السابق.

استكمال مسيرة التنمية في مصر

وفي هذا الصدد، أشاد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتصريحات  الرئيس السيسي  اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بقناة السويس، وافتتاح القرية الأولمبية للهيئة، مؤكدا أن الرئيس كشف للشعب المصري الأزمات الحقيقية التي واجهت الدولة المصرية، ومحاولة عرقلة سير مسيرة النجاحات والانجازات التي تتم علي ارض الواقع.

وأشار جبران، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم أكدت أن مصر قادرة على تخطى الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص حقيقية يتم تنفيذها علي ارض الواقع و ان مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل ابنائها وتسعى للبناء والتنمية .

وأضاف أن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، يعد استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية، والتي غيّرت معالم المنطقة الواقعة على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، وتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة، والتي تعد نقلة نوعية واستراتيجية شاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم ومصر، وبما يحظى به من أهمية واهتمام بالغ.

أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة لما حققنا 7 مليارات دولار أرباحا

إنشاء أول محطة لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة قناة السويس لتموين السفن.. إنفوجراف

الاتفاف حول القيادة السياسية

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر جموع الشعب المصرى بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لأستكمال مسيرة النجاح، وبناء الدولة الجديدة، فهى تعد ملحمة شعب وقصة نجاح، مع ضرورة الإيمان برسالة أن الحلم أصبح حقيقه وتم تنفيذة علي ارض الواقع ، لأن ما حدث فى جميع المجالات فى مصر يعد إنجازاً غير مسبوق، و على سبيل المثال منها الطرق والكبارى، والأنفاق، والوحدات السكنية، ومحطات تنقية المياه، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعتبر من أضخم المشروعات القومية فى تاريخ البلاد، وغيرها من المشروعات التنموية، والخدمية.

وجدد رئيس اتحاد عمال مصر، وبالإنابة عن عمال مصر الشرفاء البيعة والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  قائدا ورئيسا لمصرنا الحبيبة، مؤكدا على حرص عمال مصر الدائم لتنفيذ التوجيهات والقرارات الحكيمة للقيادة السياسية لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

قناة السويس هيئة قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي الوحدات البحرية الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

موضوعات متعلقة

السيسي يعلن موعد افتتاح توسعات قناة السويس الجديدة.. مفاجأة سارة للمصريين

حزب المصريين: افتتاحات قناة السويس الجديدة أكبر رد على المشككين في رؤية السيسي

روسيا: طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس

ترشيحاتنا

موقف محرج لـ دينا الشربيني على الهواء بسبب برج الحوت.. شاهد

صراخ دينا الشربيني على الهواء بسبب أرنب.. شاهد

تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

الأرزاق على الله.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

شاهد .. قبر ملكة بريطانية الراحلة إليزابيث من الداخل

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

بعد التنمر عليها.. سبب بكاء آنا دي أرماس في مهرجان فينيسيا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ