720.4 مليون دولار سنويا.. كيف تغيرت قناة السويس منذ 2014؟|أرقام غير مسبوقة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هيئة قناة السويس وتم تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة التي تأتي لتعزيز هيئة قناة السويس أسطولها البحرية، حيث تحرص على تعزيز قدرات كراكات وقاطرات ولانشات، وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يهدف للارتقاء بمستوى البحر للسفن العابرة.

وتتضمن انضمام تلك الوحدات البحرية تعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القرية الأولمبية للهيئة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

أرقام غير مسبوقة في قناة السويس

ومن جانبه، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال العام المالى 2021 \ 2022 بلغت عدد السفن المارة بقناة السويس 1707 سفينة بإيرادات 720.4 مليون دولار.

وأضاف ربيع خلال كلمته بفعاليات تدشين الرئيس السيسى لوحدات البحرية الجديدة، أن الأرقام غير المسبوقة التى حققتها قناة السويس تقودنا لذروة الإنجاز والتى كان آخرها ملحمة تعويم السفينة إيفر جيفين فى مارس 2021 والتعامل مع الموقف والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن قناة السويس رمز لعزة مصر وعنوان لاستقلالها، معقبا: "يشرف العاملون بهيئة قناة السويس أن تكلل مجهوداتهم ويقدر عطاؤهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى يقوم من خلالها بافتتاح العديد من الإنجازات التي تعد إضافة جديدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أصدره بحفر قناة السويس الجديدة، جاء ليحقق إنجازا تاريخيا.

وأوضح ربيع أن مشروع الازدواج فى البحيرات المرة شمل تكريك 74 مليون م 3 مكعب بنسبة إنجاز 40% وزيادة العمق لإجمالى 72 قدم .

وتابع: "المشروع شمل تم رفع كفاءة 10 أحواض ترسيب بمشاركة 20 شركة وطنية ورفع كفاءة كفاءة أربع أحواض ترسيب وازالة 6 كم من الرمال و 10 شركات وطنية لحوض الترسيب فى شرق القناة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلأى أن القناة حققت زيادة مباشرة في الإيرادات وصولاً لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها، وذلك في العام المالي المُنقضي 2021 و2022، مشيراً إلى أنه بمرور 66 عاماً على تأميم قناة السويس، مرت أكثر من مليون سفينة بحمولة صافية تبلغ أكثر من 30 مليار طن، وإيرادات رسوم أكثر من 134 مليار دولار.

وأضاف أن حركة الملاحة خلال 2021/2022 سجلت أعلى معدل في أعداد السفن بمرور 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق، وبحمولة مليار 320 مليار طن، بزيادة 11% عن العام السابق.

استكمال مسيرة التنمية في مصر

وفي هذا الصدد، أشاد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بقناة السويس، وافتتاح القرية الأولمبية للهيئة، مؤكدا أن الرئيس كشف للشعب المصري الأزمات الحقيقية التي واجهت الدولة المصرية، ومحاولة عرقلة سير مسيرة النجاحات والانجازات التي تتم علي ارض الواقع.

وأشار جبران، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم أكدت أن مصر قادرة على تخطى الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص حقيقية يتم تنفيذها علي ارض الواقع و ان مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل ابنائها وتسعى للبناء والتنمية .

وأضاف أن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، يعد استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية، والتي غيّرت معالم المنطقة الواقعة على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، وتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة، والتي تعد نقلة نوعية واستراتيجية شاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم ومصر، وبما يحظى به من أهمية واهتمام بالغ.

الاتفاف حول القيادة السياسية

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر جموع الشعب المصرى بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لأستكمال مسيرة النجاح، وبناء الدولة الجديدة، فهى تعد ملحمة شعب وقصة نجاح، مع ضرورة الإيمان برسالة أن الحلم أصبح حقيقه وتم تنفيذة علي ارض الواقع ، لأن ما حدث فى جميع المجالات فى مصر يعد إنجازاً غير مسبوق، و على سبيل المثال منها الطرق والكبارى، والأنفاق، والوحدات السكنية، ومحطات تنقية المياه، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، التى تعتبر من أضخم المشروعات القومية فى تاريخ البلاد، وغيرها من المشروعات التنموية، والخدمية.

وجدد رئيس اتحاد عمال مصر، وبالإنابة عن عمال مصر الشرفاء البيعة والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قائدا ورئيسا لمصرنا الحبيبة، مؤكدا على حرص عمال مصر الدائم لتنفيذ التوجيهات والقرارات الحكيمة للقيادة السياسية لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.