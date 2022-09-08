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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد لحظة تعليق مرسوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية على سور قصر باكنجهام

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

عرضت قناة العربية مقطع فيد لـ لحظة تعليق مرسوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية على سور قصر باكنغهام.

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وفاة الملكة اليزابيث الثانية ..ماذا يدور الآن على أرض التاج البريطاني ؟

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نودع أيقونة التفاني.. الملكة رانيا تعلق علي وفاة إليزابيث الثاني

 

نعى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد والدته الملكة اليزابيث الثانية التي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما

وقال تشارلز الثالث في أولى تصريحاته بعد توليه الحكم واعلانه ملكا لـ بريطانيا والكومنولث خلفا لوالدته وفاة والدتي تمثل أكبر لحظة حزن لي

واضاف تشارلز: نحن في لحظة حزن عظيم، جميع افراد العائلة البريطانية المالكة حزينة، والشعب ايضا على فراق الملكة

كما نعت رئيسة وزراء بريطانا الجديدة ليز تراس، الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية منذ قليل عن عمر ناهز الـ 96 عاما ، قائلة إن وفاتها بمثابة صدمة للأمة البريطانية والعالم.

وأضافت تراس، في كلمتها عقب إعلان قصر باكنجهام نبأ وفاة ملكة بريطانيا : الملكة إليزابيث الثانية كانت مصدر إلهام للكثير من الشعب البريطاني، بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة.

وتابعت:  نشعر جميعا بصدمة شديدة إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة.

واعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ولاءها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة  اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.

 

الملكة إليزابيث قصر باكنغهام مرسوم وفاة الملكة إليزابيث الملك تشارلز بريطانيا

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