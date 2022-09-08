وفاة الملكة اليزابيث الثانية ..ماذا يدور الآن على أرض التاج البريطاني ؟

أدت وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية إلى إطلاق خطط طوارئ في اسكتلندا تُعرف باسم عملية يونيكورن، كجزء من ما يسمى بترتيبات عملية جسر لندن لفترة طويلة.

وأطلقت “يونيكورن” أحداثًا احتفالية إضافية في إدنبرة قبل النقل اللوجستي لإعادة نعش الملكة إلى لندن.

ومن المقرر أن يقوم إيرل مارشال المسؤول عن الخطط في ادنبرة، جنبًا إلى جنب مع مساعدي الملك والحكومة، بتعديل الجدول الزمني الشامل بسرعة لدمج العنصر الاسكتلندي، حيث يوجه الجيش ورجال الدين والشرطة انتباههم إلى الجوانب العملية الهائلة.

وقامت العائلة المالكة بالفعل بالاتجاه مسرعين إلى بالمورال، مع الملك تشارلز - الملك الجديد - وأبناء الملكة الآخرين الأميرة الملكية ودوق يورك وإيرل ويسيكس ليكونوا في حضرة الملكة.

ومع بدء الاستعدادات للجنازة الملكية، تبدأ على الفور عملية تولي الملك الجديد.

والأمير تشارلز، 73 عامًا ، هو الآن ملكًا فعليًا على الرغم من أن البروتوكول ينص على إعلانه ملكًا جديدًا في اليوم التالي لوفاة الملكة.

وسيتم ذلك في اجتماع لمجلس الانضمام، والذي عادة ما يجتمع في قصر سانت جيمس في لندن.

والاسم الرمزي لجلوس الملك تشارلز إلى العرش هو عملية Spring Tide.

ومن المتوقع أن ينظم أفراد العائلة المالكة مسيرة في الأيام المقبلة حول نعش الملكة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة.

ويوجد أيضًا في بالمورال دوق كامبريدج، وريث العرش الآن، وكاميلا - الملكة الجديدة، وكونتيسة ويسيكس، ومن المتوقع أن يكون نعش الملكة في راحة في قاعة الرقص في بالمورال.

وسيتم تعليق البرلمان الاسكتلندي، ومن المتوقع أن يتم نقل جثمان صاحبة الجلالة أولاً إلى إدنبرة على متن القطار الملكي في رحلة تستغرق أكثر من خمس ساعات للاستلقاء طوال الليل في قصر هوليرود هاوس.

وفي اليوم التالي، سيُنقل نعشها في رويال مايل إلى كاتدرائية سانت جايلز لحضور حفل استقبال.

ومن المتوقع أن ينظم أطفال الملكة مسيرة حول نعش الملكة - المعروف باسم Vigil of the Princes - أثناء وجوده في الكاتدرائية.

ومن المتوقع أن يُسمح لأفراد الجمهور بالدخول إلى ما وراء نعش الملكة للتعبير عن احترامهم.

وسيتم بعد ذلك وضع نعش الملكة في القطار الملكي مرة أخرى وإعادته إلى قصر باكنجهام في لندن.

وسيتم إطلاق خطة طوارئ أخرى، تحمل الاسم الرمزي عملية Overstudy إذا كانت الرحلة ستتم عن طريق الجو، وعلى الأرجح سترفع التابوت على متن طائرة تابعة لرحلة الملكة إلى سلاح الجو الملكي البريطاني Brize Norton أو RAF Northholt.

وسواء تم نقل التابوت عن طريق الجو أو السكك الحديدية ، فسيتم استقباله من قبل لجنة استقبال من رئيسة الوزراء وأعضاء حكومتها عند وصولها إلى لندن.

وبمجرد عودة جثمان صاحبة الجلالة إلى قصر باكنجهام، سيكون هناك ثمانية أيام أخرى من فترة الحداد الرسمية التي ستنتهي بجنازتها في وستمنستر.

وتحتاج حاليا جميع أذرع الدولة البريطانية إلى مستوى استثنائي من الإجراءات، بما في ذلك عملية أمنية واسعة لإدارة الحشود غير المسبوقة وفوضى السفر التي يمكن أن ترى، على حد تعبير إحدى الوثائق الرسمية.

وتم تسريب خطط عملية جسر لندن بالتفصيل في عام 2019، وكان أول شخص تم إخباره بوفاة الملكة خارج بالمورال وقصر باكنجهام رئيس الوزراء في مكالمة هاتفية.

وكانت شائعة منذ وضع الخطة لأول مرة في الستينيات من القرن الماضي، أن رمز "انهيار جسر لندن'' سيُستخدم لوصف وفاة صاحبة الجلالة، لكن لم يتم التأكد من أن هذا ما حدث اليوم.