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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أُعجب بمصر وأشاد بنيلها.. من هو ملك بريطانيا الجديد بعد وفاة إليزابيث الثانية؟

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

أصبح الأمير تشارلز، وريث عرش المملكة المتحدة، اليوم الخميس، رسميا ملك بريطانيا، خلفا للملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية اليوم.

ونستعرض في التقرير التالي، نبذة مختصرة عن حياة الملك الجديد، وأبرز المحطات التي مر بها. والعام.

حياته الشخصية

وُلد في 14 نوفمبر من عام 1948 في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن، ووالده هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية.

درس في كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970، وتخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971.

تزوج تشارلز من الأميرة ديانا سبنسر في 29 يوليو من عام 1981، ثم تزوج من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 إبريل عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن.

أنجب من الأميرة ديانا الأميرين وليام (وُلد في 21 يونيو 1982) وهاري (وُلد في 15 سبتمبر 1984)

وتشارلز شغل أطول مدة لوريث للعرش الملكي البريطاني في التاريخ وهو أول وريث عرش يحصل على شهادة جامعية في التاريخ، ومن هواياته المفضلة لعب البولو والتزلج والصيد، والكتابة والرسم والزراعة.

تسلسل زمني لأهم أحداث حياته:

6 فبراير 1952: تشارلز يصبح وريثا للعرش بعمر الثلاث سنوات بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش

26 يوليو 1958: سُمي أميرا لويلز وتشيستر بعد أن نصبته والدته أمام البرلمان ليصبح الأمير رقم 21 لويلز والأول منذ عام 1936

11 فبراير 1970: استلم مقعده في مجلس اللوردات

سبتمبر 1971: استلم تصريح الطيران في سلاح الجو الملكي البريطاني بعد تخرجه من كرانويل

29 يوليو 1981: تزوج من الأميرة ديانا في كاتدرائية سانت بول

9 ديسمبر 1992: رئيس وزراء بريطانيا جون ماجور يعلن انفصال تشارلز عن ديانا

عام 1993: الكشف عن علاقته مع كاميلا باركر بولز بعد نشر محتوى مكالمة هاتفية بينهما تعود إلى عام 1989

29 يونيو 1994: بث وثائقي "الأمير تشارلز، الحياة الخاصة، والدور العام" والذي اعترف فيه تشارلز بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج

29 يناير 1999: أول ظهور علني له مع كاميلا بعد مشاهدتهما وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في لندن

9 إبريل 2005: زواج تشارلز وكاميلا بحفل مدني في ويندسور

20 إبريل 2018: قادة اتحاد الكومنولث يوافقون على أن الأمير تشارلز سيخلف الملكة إليزابيث كرئيس قادم للاتحاد.

هيئة الإذاعة البريطانية: الأمير تشارلز أصبح الآن ملكا للمملكة المتحدة

سيارة الأمير تشارلز.. أستون مارتن DB6 تستخدم النبيذ بدلا من البنزين

الأمير تشارلز وزوجته خلال زيارتهما إلى الأهرامات

زيارته إلى مصر وجولته داخل الأزهر

في نوفمبر العام الماضي، أجرى الأمير تشارلز زيارة إلى مصر كانت الأولى له منذ 15 عاما حينها، وقال جملته الشهيرة: "من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى".

وقام الأمير تشارلز والدوقة كاميلا بجولة في الجامع الأزهر، في القاهرة الفاطمية القديمة رفقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته الأمير تشارلز وقرينته دوقة كورنوال في القصر الرئاسي.

وصرح تشارلز خلال أحد اللقاءات التلفزيونية بعد زيارته إلى مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من عجائب العالم، في إشارة إلى الآثار التي رآها خلال زيارته إلى مصر

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