سيارة الأمير تشارلز.. أستون مارتن DB6 تستخدم النبيذ بدلا من البنزين

تعتبر العائلة المالكة البريطانية واحدة من أشهر الملكيات في العالم، ليس ذلك فحسب بل هي الأغنى أيضا، لذلك فإن معظم أفرادها لديهم هواية جمع السيارات، وقد تجد عددا كبيرا من السيارات النادرة والفاخرة في مرآبهم، فضلا عن السيارات التي صنعت خصيصا بمقاييس تناسب طلباتهم واحتياجاتهم.

ومعظم سيارات العائلة المالكة البريطانية من الكلاسيكيات انجليزية الصنع كما أن العائلة تعد من أشد المتحمسين لاقتناء لاند روفر تحديدا لكونها بريطانية الأصل، ويعرف عن الملكة إليزابيث الثانية أنها من محبي سيارة لاند روفر ديفندر للطرق الوعرة وتقودها بنفسها.

أستون مارتن DB6 Volante

وبالنسبة لـ الأمير تشارلز ولى العهد والابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا فهو عاشق للسيارات الكلاسيكية ومن أغربها سيارة أستون مارتن DB6 Volante التي تم تحويلها لاستخدام الإيثانول الحيوي بدلا من الوقود التقليدي، حتى أن الأمير في تصريحات سابقة له يقول إنه يمكن أيضًا يستخدم النبيذ الحقيقي بدلا من البنزين.

وعلق الأمير تشارلز على تجربة القيادة الغريبة بأن "رائحتها طيبة حقًا أثناء السفر"، مبررا التحويل الغريب بأن الهدف منه الحفاظ على البيئة وجعلها تستخدم الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.

وكانت أستون مارتن DB6 فولانت ذات السقف المكشوف ذات الأربعة مقاعد أول سيارة تحمل اسم فولانت وهي كلمة إيطالية تعني "الطيران" وتم بنائها من خلال استخدام آخر سبعة وثلاثين هيكلًا من أستون مارتن DB5 لتكون في نهاية المطاف طراز أستون مارتن DB6 Volante SWB قصيرة الهيكل التي تم تقديمها لأول مرة في 1966.

وتستخدم أستون مارتن DB6 فولانت محرك dohc I-6 بقوة 282 وعزم دوران يبلغ 288 رطل قدم، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي من ZF بخمس سرعات أو ناقل حركة آلي من 3 سرعات.