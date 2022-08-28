مقتبسة من فورمولا 1.. استون مارتن تقدم فالهالا موديل 2023| صور

تشكل فالهالا موديل 2023 جزءًا لا يتجزأ من خطة التحول المستقبلية لشركة استون مارتن نحو الطاقة الكهربائية المعروف باسم Project Horizon وبموجب هذه الخطة، ستطلق استون "أكثر من 10 سيارات" بحلول عام 2024 ، بما في ذلك فالهالا، وشقيقتها فانكويش الخارقة ولكنها ستمون أقل قوة ، وسيارة فالكيري الفائقة الحصرية بمحرك V12.

استون مارتن تقدم فالهالا

تقدم استون مارتن فالهالا موديل 2023 كسيارة رياضية خارقة بهيكل مستوحى من سيارات الفورمولا 1 بمحرك وسطي V8 هجين، وتعتبر منافسة لسيارة فيراري SF90 سترالدلي.

كان أحد أكبر المؤثرات في تحول فالهالا لمدة عامين من مفهوم RB-003 Geneva إلى الإنتاج هو فريق فورمولا 1 الجديد المدعوم من أستون مارتن ، والذي قيل إنه استفاد من جميع جوانب السيارة تقريبًا.

تقدم

والجدير بالذكر أن فالهالا على عكس مفهوم 2019 لا يتم تشغيلها بواسطة محرك V6 المصمم خصيصًا من استون مارتن كما كان مخططًا في الأصل، وبدلاً من ذلك، تتبع فالهالا سيارة أستون مارتن فانتاج وأستون مارتن DB11 في اعتماد مجموعة نقل الحركة التي قدمها الشريك التقني مرسيدس بنز.

ستعتمد فالهالا على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 ليتر من AMG ، والذي يعمل على سرعة 7200 دورة في الدقيقة ويدفع المحور الخلفي من خلال علبة تروس مزدوجة القابض ثنائية السرعات مخصصة جديدة بالكامل ، والتي سيتم استخدامها أيضًا في طرازات أخرى مستقبلية من أستون مارتن.

استون مارتن فالهالا

مثل GT Black Series الجديدة من AMG ، يتميز محرك فالهالا ذو الثماني أسطوانات بعمود كرنك مسطح ويقال إنه "المحرك V8 الأكثر تطوراً واستجابةً والأعلى أداءً الذي تم تركيبه على الإطلاق في سيارة أستون مارتن"، كما أنه يتنفس من خلال نظام عادم خفيف الوزن يخرج من الجزء العلوي من السطح الخلفي ويحتوي على لوحات قابلة للتعديل تضفي "طابعًا صوتيًا أصيلًا من أستون مارتن".

استون مارتن فالهالا

تختلف فالهالا بشكل واضح من الناحية الفنية عن مجموعة السيارات الرياضية الحالية في أستون في اعتماد زوج من المحركات الكهربائية ، أحدهما على المحور الخلفي خلف محرك V8 المثبت في المنتصف والآخر في المقدم.

استون مارتن فالهالا

يتحد المحركان الكهربائيان لإنتاج 201 حصانًا و منح فالهالا أكثر من 1000 حصان مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة فيراري SF90 Stradale ، أقرب منافس لها، وتعتقد أستون أن هذا كافٍ لوقت تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.5 ثانية فقط، وسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة، والأهم من ذلك أن تسجل في لفة نوربورجرينج رقماً قياسياً يبلغ 6 دقائق و 30 ثانية.

سيتراوح سعر السيارة استون مارتن فالهالا بين 600.000 جنيه إسترليني و 700.000 جنيه إسترليني ما يعادل 15 مليون 783 ألف جنيه مصري، وسيتم انتاج ألف نسخة فقط منها.