عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقتبسة من فورمولا 1.. استون مارتن تقدم فالهالا موديل 2023| صور

استون مارتن فالهالا
استون مارتن فالهالا

تشكل فالهالا موديل 2023 جزءًا لا يتجزأ من خطة التحول المستقبلية لشركة استون مارتن نحو الطاقة الكهربائية المعروف باسم Project Horizon وبموجب هذه الخطة، ستطلق استون "أكثر من 10 سيارات" بحلول عام 2024 ، بما في ذلك فالهالا، وشقيقتها فانكويش الخارقة ولكنها ستمون أقل قوة ، وسيارة فالكيري الفائقة الحصرية بمحرك V12.

تبدأ من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV يابانية زيرو | صور

موفرة في البنزين.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر | صور

استون مارتن تقدم فالهالا

تقدم استون مارتن فالهالا موديل 2023 كسيارة رياضية خارقة بهيكل مستوحى من سيارات الفورمولا 1 بمحرك وسطي V8 هجين، وتعتبر منافسة لسيارة فيراري SF90 سترالدلي.

 

كان أحد أكبر المؤثرات في تحول فالهالا لمدة عامين من مفهوم RB-003 Geneva إلى الإنتاج هو فريق فورمولا 1 الجديد المدعوم من أستون مارتن ، والذي قيل إنه استفاد من جميع جوانب السيارة تقريبًا.

تقدم 

والجدير بالذكر أن فالهالا على عكس مفهوم 2019 لا يتم تشغيلها بواسطة محرك V6 المصمم خصيصًا من استون مارتن كما كان مخططًا في الأصل، وبدلاً من ذلك، تتبع فالهالا سيارة أستون مارتن فانتاج وأستون مارتن DB11 في اعتماد مجموعة نقل الحركة التي قدمها الشريك التقني مرسيدس بنز. 

 

ستعتمد فالهالا على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 ليتر من AMG ، والذي يعمل على سرعة 7200 دورة في الدقيقة ويدفع المحور الخلفي من خلال علبة تروس مزدوجة القابض ثنائية السرعات مخصصة جديدة بالكامل ، والتي سيتم استخدامها أيضًا في طرازات أخرى مستقبلية من أستون مارتن.

استون مارتن فالهالا

 

مثل GT Black Series الجديدة من AMG ، يتميز محرك فالهالا  ذو الثماني أسطوانات بعمود كرنك مسطح ويقال إنه "المحرك V8 الأكثر تطوراً واستجابةً والأعلى أداءً الذي تم تركيبه على الإطلاق في سيارة أستون مارتن"، كما أنه يتنفس من خلال نظام عادم خفيف الوزن يخرج من الجزء العلوي من السطح الخلفي ويحتوي على لوحات قابلة للتعديل تضفي "طابعًا صوتيًا أصيلًا من أستون مارتن".

استون مارتن فالهالا

تختلف فالهالا بشكل واضح من الناحية الفنية عن مجموعة السيارات الرياضية الحالية في أستون في اعتماد زوج من المحركات الكهربائية ، أحدهما على المحور الخلفي خلف محرك V8 المثبت في المنتصف والآخر في المقدم.

استون مارتن فالهالا

يتحد المحركان الكهربائيان لإنتاج 201 حصانًا و منح فالهالا أكثر من 1000 حصان مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة فيراري SF90 Stradale ، أقرب منافس لها، وتعتقد أستون أن هذا كافٍ لوقت تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 2.5 ثانية فقط، وسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة، والأهم من ذلك أن تسجل في لفة نوربورجرينج رقماً قياسياً يبلغ 6 دقائق و 30 ثانية.

 

سيتراوح سعر السيارة استون مارتن فالهالا بين 600.000 جنيه إسترليني و 700.000 جنيه إسترليني ما يعادل 15 مليون 783 ألف جنيه مصري، وسيتم انتاج ألف نسخة فقط منها.

فالهالا فيراري استون مارتن فالكيري فانتاج مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

موضوعات متعلقة

موفرة في البنزين.. 5 سيارات هاتشباك مستعملة في مصر | صور

بـ 150 ألف جنيه.. أشهر سيارات سكودا في مصر| تفاصيل

تبدأ من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV يابانية زيرو | صور

لبنات سنة أولى سواقه.. سعر أصغر سيارة يابانية في مصر | صور

مرسيدس EQS موديل 2023.. أول سيارة كهربائية تنتجها العلامة الألمانية | تفاصيل

سعر هيونداي كونا موديل 2022 الهجينة في السعودية | صور

مقتبسة من لعبة فيديو.. سيارة مكلارين الخارقة الجديدة Solus GT |شاهد

تسلا تكشف عن أسعار موديل Y الجديد| صور

ترشيحاتنا

ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ