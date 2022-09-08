أسما شريف منير تشارك جمهورها بـ اطلالة جديدة لها .. شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بـ صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت اسما شريف منير “ Don’t fade ”.



وكانت قد وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة إلي والدها الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت أسما شريف منير صورة بصحبة والدها، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي”.



وأثار الفنان شريف منير، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «إنستجرام»، فما سبب هذا الخلاف؟