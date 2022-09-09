الأرزاق على الله.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

حلت الفنانة عبير صلاح الدين، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشفت الفنانة عبير صلاح الدين، أسباب هجرتها إلى كندا، قائلة: "استمريت في كندا لمدة 6 سنوات"، مشيرة: "غيرت كارير حياتي، وقررت أشوف حاجه تانية أعملها غير الفن والتمثيل لذلك قررت أهاجر لكندا".



الأبواب كلها قفلت في وشي

وأوضحت: "الشخص إذا لقى الأبواب كلها قفلت في وشه يدور على حاجه تانية في حياته ممكن يكون ربنا عايره يروح لها"، لافته: "أما حسيت أن الأبواب كلها قفلت في وشي هاجرت إلى كندا".



عبير صلاح الدين تكشف عن خلاف قديم مع محمد صبحي

وروت الفنانة عبير صلاح الدين، لأول مرة تفاصيل خلافها مع الفنان محمد صبحي، وعدم تعاونها معه في الأجزاء الأخيرة من مسلسلهما الشهير يوميات ونيس.

وقالت: "الحقيقة بتزعل، لو قلت الحقيقة هزعل ناس كتير جدا، وهيزعلوا مني ناس كتير، وهتهاجم جامد واللجان الإلكترونية هتدخل هتروقني ومحدش هيصدقني، وهيقولوا هو اللي عملها بس ربنا شاهد وربنا عارف".

وأضافت: "بعد 10 سنوات رجعنا نعمل الجزء السادس، وكان حلو وفيه نجوم كثيرة، وعمل رد فعل كويس"، لافته: "الجزء السابع مكنش ينفع إننا نكمله، لأنه كان مط وتطويل وحصل فيه خلافات كتير وتوقف التصوير مدة 6 شهور صورنا فيه شغل وناس اتخانقوا مع بعض فمشيو فاضطرينا نعيد التصوير تاني ببلاش بدون أجر".

خلصنا الجزء السابع بطلوع الروح



وأشارت: "كملنا الجزء السادس وإحنا في حالة شد وجذب وناس مشيت وناس قعدت"، موضحه: "أنا كان مشاهدي فيه صامت، ولما خلصنا الجزء السابع بطلوع الروح، وأما قالوا هنعمل التامن أنا رفضت فمحمد صبحي قالي إزاي تعملي كدة".

بطاطا وبطاطس..عبير صلاح الدين عن مشاركتها في سر الأرض: أجرنا مكنش فلوس

تحدثت عبير صلاح الدين، عن مشاركتها في مسلسل "سر الأرض"، قائلة: "الفيلم كان من انتاج وزارة الزراعة، وكان العمل في حب مصر".

وأضافت: "الحلقة كانت ربع ساعة، وكل الفنانين والممثلين كانوا متبرعين بأجورهم"، لافتة: "لو كنا بنصور حلقة عن البطاطا كنا بناخد شوال بطاطا أو بطاطس أو طماطم، وكان هذا تقديرا من وزارة الزراعة".

حلقة عن الذرة

وأشارت الفنانة عبير صلاح الدين: "كان عندي حلقة عن الذرة وأخذت ذرة كتير ووزعتها على الجيران"، مؤكدة: "استمتعنا بالعمل وياريت يتكرر تاني".

الشهيرة بعبلة..عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي

تحدثت الفنانة عبير صلاح الدين، عن خلافها مع الفنان محمد صبحي، بسبب عدم تعاونها معه في الأجزاء الأخيرة من مسلسله الشهير يوميات ونيس، قائلة: "الناس اللي قريبين مني قالوا لي أنتي الحل بتاعك حاجة واحدة، هي أنك تستسحملي الأستاذ محمد صحبي علشان تعرفي تشتغلي، قولت لهم لا مش هعمل كده أنا مغلطش".



وأضافت: "أنا قولت لا مش عايزه أكمل المسلسل ده من حقي كممثلة أني مش لاقيه نفسي في الدور، لأني مش هحرق الشخصية بعد نجاحها".



الرزق على الله

وأشارت: "دي كانت وجهة الاختلاف، وقالوا لي أنتي كده مش هتشتغلي خالص، وهتقعدي زي ما ناس كتير قعدت، فقولت الرزق على الله أنا ما غلطتش في حاجة أنا كنت بقول رأيي"، متابعة: "حاولت لحد ما جالي اكتئاب خمس سنين من 2010 حتى 2015 قاعده في البيت وكل حاجه بتتقفل في وشي".