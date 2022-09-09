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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب 15 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

مواد بترولية
مواد بترولية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القاهرة بحوزته كمية قدرها 15000 لتر "بنزين 80" تم تخزينها لبيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

وزارة الداخلية السوق السوداء شرطة التموين تموين السيارات الامن العام

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