هبة قطب تكشف أسرار قبل الجماع لتجنب الفتور الجنسي

أثارت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية جدلا كبيرا خلال تصريحاتها التي تخص الرجل والمرأة .

وأكدت الدكتورة هبة قطب أن الفتور الجنسي هو أهم الشكاوى التي تحدث بعد الزواج بين كل رجل وامرأة .

وأشارت إلى أن الفتور يحدث بسبب الجهل بطبيعة العلاقة بين الزوجين ونقص كبير في معلومات العلاقة الحميمة لذلك يجب أن يكون هناك تجديد واقتراحات من الطرفين وغالبا يكون الخوف من رد فعل الزوجة أو الزوج .

ونصحت هبة قطب بعض النصائح لعلاج الفتور في العلاقة الزوجية

١. ممارسة العلاقة الحميمة بشكل متجدد سواء في المكان أو الزمان أو الأوضاع مع تجنب المحرمات في العلاقة الحميمية.

٢. تجربة المساج ووضع شموع موسيقى هادئة اضاءات جديدة بالمكان روائح مهدئة للأعصاب بالغرفة .

ونصحت هبة قطب بالفصل بين المشاكل الزوجية اليومية والعلاقة الحميمة حيث أنها العلاج الذي جعله الله للإنسان لتخفيف أعباء الحياة بين الزوجين .