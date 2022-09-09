محمد هنيدي بأحدث ظهور في المدينة المنورة.. شاهد

نشر الفنان محمد هنيدي، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر هنيدي من المدينة المنورة، وعلق: ‏صلوا على الحبيب المصطفى، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

ويشارك الفنان محمد هنيدي قريبا في برنامج ديجتال يدخل فيه أى عالم ميتا، ليختبر تقنيات العالم الافتراضي أمام الجمهور في برنامج مكون من عشر حلقات.

سيقوم محمد هنيدي بالدخول في كل حلقة في عوالم وألعاب الرعب والترفيه والخيال وعالم فيسبوك ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج منذ أعوام، وستذاع الحلقات على منصات فيديو وسكرين بلس وجيمر ميكس.

أحدث أعمال محمد هنيدي

يذكر أن قرر الفنان محمد هنيدي أن يعود للدبلجة بشكل مبتكر قريبا عبر الإنترنت في مقاطع قصيرة ستبث حصرياً على تيك توك عبر حسابه الشخصي وحساب انمي ميكس ومن إنتاج منصة سكرين بعد توقف لسنوات عديدة منذ نهاية عمل سوبر هنيدي والذي أذيع آخر مرة عام ٢٠١٩، وشاركه الفنان الراحل حسن حسني في بطولة العمل.

وسيقوم هنيدي بالمشاركة في إنتاج فيديوهات جديدة خصيصاً لمنصة تيك توك بمواقف كوميدية تناقش الحياة اليومية العامة ومشاكلها.