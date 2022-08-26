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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

حسان العربي
حسان العربي

حل الفنان حسان العربي، ضيفا على الإعلامية مروة سعيد في حلقة جديدة من برنامجها «الحكاية ايه» على شاشة قناة الشمس الفضائية.

استضافت مروة الفنان القدير حسان العربي في الحلقة التي حملت عنوان «نجوم الصف الثاني في مهب الريح» وناقشته في أسباب غيابه عن الساحة الفنية وهل نقابة الممثلين تستطيع إيجاد فرص عمل له ولأخرين مثله ام لا؟

من جانبه تحدث الفنان القدير حسان العربي عن بدايته في التمثيل من مسرح جامعة القاهرة كلية تجارة وعمله في اكثر من عرض من اخراج الفنان صلاح عبد الله.

واضاف حسان العربي، انه اتجه للاحتراف بعد دراسة التمثيل والبداية كان في سهرة تلفزيونية بعنوان «الجلف او الجلياط» من اخراج رائد لبيب، لكن مسرحية «جوز ولوز» كانت نقطة فاصلة في مشواره الفني مع الفنان القدير احمد بدير، فالمسرح وكواليسه ترك بصمة في حياته وله متعة خاصة مع استقبال الجمهور مباشرة.

وأشار حسان العربي الى تجسيده الان دور في مسرحية «زقاق المدق» مع الفنانة دنيا عبد العزيز والحمد لله حققنا نجاح مع الجمهور حين عرضت في القاهرة او الإسكندرية.

حسان العربي يلوم هاني رمزي وهنيدي وصلاح عبدالله 

ووجه حسان العربي، اللوم لأصدقاء الكفاح منذ البداية أمثال: هاني رمزي والفنان القدير صلاح عبد الله ومحمد هنيدي ومصطفى شعبان، لعدم ترشيح اسمه في اعمال من بطولتهم، فهو يشعر بالظلم نتيجة نسيان حسان العربي، وعلى العكس ورغم البعد الفنانة مادلين طبر ترشحني اكثر من مرة في اعمال كثيرة وتتذكرني دائما بالسؤال.

وبعث حسان العربي، نداء للمنتجين والمخرجين الجدد بإعطاء فرصة للجيل السابق والبعد عن الشللية فالأفضل عمل مزج بين الجيل الجديد والقديم، واختتم حديثه بالثناء على مشوار الفنان محمد رمضان ونجاحه في كل اشكال الفن.

وفي سياق متصل استقبلت الاعلامية مروة سعيد مداخلة تليفونية خلال الحلقة من نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي واشادته بالفنان حسان العربي زميل الدراسة القديم والذي تعلم منه الكثير، وشرح «زكي» لدور النقابة في اتاحة الفرصة لنجوم تواروا عن الأنظار وتفاؤله بما هو اتي، واكد على ان النقابة ليست جهة للتوظيف او ايجاد شغل لأعضائها، فالفنان الان يحتاج لطرق حديثة لتسويق نفسه.

الجدير بالذكر أن الفنان حسان العربي هو ممثل مصري، قام بأدوار عديدة في المسرح والسينما والتلفزيون، ومنها: سيت كوم راجل وست ستات، ومسلسلات: شخلول، الركين، وافلام: على جنب يا أسطى، بلطية العايمة، طباخ الريس.

حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي في ضيافة الاعلامية مروة سعيد
حسان العربي الفنان حسان العربي مروة سعيد الإعلامية مروة سعيد هاني رمزي صلاح عبد الله مصطفى شعبان محمد هنيدي

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