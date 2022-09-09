شبانة: الرابطة تضع عماد متعب في مرمى نيران جماهير الأهلى

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رابطة الأندية وضعت عماد متعب ممثل الأهلي في الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارتها في مرمى نيران جماهير الأهلي، بعدما صدر القرار الوزاري بسفر الثلاثي عماد متعب وخالد رفعت وثروت سويلم لقطر لحضور مباراة الزمالك وكأس لوسيل المقرر لها اليوم الجمعة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، عماد متعب تفاجئ بالقرار وعرض الاعتذار عن عدم السفر بسبب حساسية الموقف كونه ممثلا للأهلي في الرابطة وتواجده في مباراة كاس لوسيل قد يثير غضب الأهلاوية.

وأتم شبانة، مجلس الرابطة نجح في اقناع متعب بأن سفره، باعتباره ممثلا عن الدولة المصرية ورابطة الأندية، وليس ممثلا عن الزمالك طرف المباراة ولا يليق به الاعتذار عن السفر.

وتستضيف دولة قطر اليوم الجمعة مباراة سوبر لوسيل بين نادي الزمالك ومنافسه الهلال السعودي ، ذلك على هامش افتتاح استاد لوسيل والذي سيستضيف نهائي كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.