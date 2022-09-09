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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-9-2022 .. كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

الزمالك - الهلال
الزمالك - الهلال

تقام اليوم الجمعة 9 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مباراة كأس سوبر لوسيل بين نادي الزمالك بطل الدوري المصري ومنافسه الهلال بطل الدوري السعودي .

 السوبر السعودي المصري كأس سوبر لوسيل 


الهلال السعودي  vs  الزمالك – الساعة 8 مساء - قناة on time sport  

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

الدوري الإسباني 
جيرونا vs بلد الوليد – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

 

 الدوري الألماني
فيردر بريمن vs أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء              

 

الدوري الفرنسي
لانس  vs تروا – الساعة 9 مساء                  

 

الدوري البرتغالي
فيتوريا جيماريش vs سانتا كلارا – الساعة 9:15 مساء        

 

الدوري التركي  
ألانيا سبور vs أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء

 

 الدوري السعودي
الاتفاق vs الباطن – الساعة 5:30 - قناة ssc

الرائد vs الاتحاد – الساعة 8 مساء - قناةssc  

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-9-2022 .. كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

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