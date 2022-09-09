مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-9-2022 .. كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

تقام اليوم الجمعة 9 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مباراة كأس سوبر لوسيل بين نادي الزمالك بطل الدوري المصري ومنافسه الهلال بطل الدوري السعودي .
السوبر السعودي المصري كأس سوبر لوسيل
الهلال السعودي vs الزمالك – الساعة 8 مساء - قناة on time sport
الدوري الإسباني
جيرونا vs بلد الوليد – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD
الدوري الألماني
فيردر بريمن vs أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء
الدوري الفرنسي
لانس vs تروا – الساعة 9 مساء
الدوري البرتغالي
فيتوريا جيماريش vs سانتا كلارا – الساعة 9:15 مساء
الدوري التركي
ألانيا سبور vs أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء
الدوري السعودي
الاتفاق vs الباطن – الساعة 5:30 - قناة ssc
الرائد vs الاتحاد – الساعة 8 مساء - قناةssc