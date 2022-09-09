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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف عن 3 طرازات جديدة.. رأس حربة ثلاثية لريادة سوق الـ SUV الكهربائية

جيب ريكون
جيب ريكون

كشفت  Jeep  عن خطتها الجديدة للتحول الكهربائية وتخطيطها لتكون رائدة في مجال تقديم سيارات SUV كهربائية، وستكون رأس الحربة الفترة القادمة 3 طرز أساسية تعتمد عليهم في غزوها للأسواق العالمية وإعادة تقديم نفسها على أنها شركة تقدم سيارات كهربائية عالية الأداء.

 

نهجها الجديد يعتمد على ثلاثة نماذج كهربائية مختلفة تمامًا عن بعضها ستظهر كلها بحلول عام 2024، وهم  جيب  أفينجر سيارة كروس أوفر صغيرة ومتينة مصممة لاحتياجات القارة الأوروبية و جيب ريكون ، وهو نموذج متين مخصص للطرق الوعرة وأخيرًا  جيب  واجونير S ، والذي سيكون طرازا أكثر تقدمًا وفخامة من الطرازين السابقين لن يكون شبيها على أية حال بسيارة جيب واجونير الحالية.

جيب واجونير إس

السيارة التي تمت الإشارة إليها باسم Jeepster EV في بعض التقارير السابقة التي تكلمت عن سيارة مخصصة لأوروبا ستكون باسم جيب Avenger ستدخل الإنتاج في مصنع ستيلانتس في Tychy ، بولندا العام المقبل و يتم بنائها على منصة SLTA صغيرة الحجم، وستعرض في الأسواق الأوروبية حيث صممت لتناسب الشوارع الضيقة الموجودة في بلدان أوروبا،  ستظل تحتفظ بالصلابة المعتادة المعروفة عن كل سيارات جيب ، لكن حجمها الأصغر سيجعلها أكثر ملاءمة لطرق القارة القديمة الضيقة.

جيب أفنجر

ستكون سيارة جيب أفنجر بنطاق سير يصل إلى 250 ميل لكل شحنة وبنظام دفع أمامي للعجلات في مستويات التجهيز المبدئية والأقل، بينما في المستويات العليا من التجهيز تكون بنظام دفع كلي كالمعتاد، من الممكن أيضا إضافة محرك إضافي في الخلف، مع وجود خصائص لتناسب الطرق الوعرة والغير ممهدة، سيتم عرضها لأول مرة في معرض باريس الدولي للسيارات.

جيب أفنجر

بالنسبة لـ جيب ريكون فهو نموذج صندوقي الشكل والملامح وموجه بشكل صريح في المقام الأول للطرق الوعرة والذي وفقًا لصانعيها قادر على التعامل مع المسارات الخطيرة على الطرق الوعرة بمهارة فائقة، لا يعتمد على أي سيارة Jeep ICE أي تعمل بالاحتراق الداخلي، وقد تم تصميمه من الألف إلى الياء كـ سيارة كهربائية خالصة وهذا وفقا لتصريحات كريستيان مونييه ، الرئيس التنفيذي لعلامة جيب التجارية.

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الطراز الثالث الذي تعتمد عليه العلامة التجارية التابعة لمجموعة ستيلانتس هو جيب واجونير S ومن المقرر إطلاقه أولا في الولايات المتحدة ثم بعد ذلك في بقية الأسواق العالمية، هو جديد كليا وكهربائي نقي سيحصل على نظام دفع كلي ثنائي المحرك بشكل قياسي ، بقوة طاقة تصل إلى 600 حصان وقدرة على التسارع من 0-60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتستهدف الشركة المصنعة نطاقًا يبلغ حوالي 400 ميل لكل شحنة، وذلك بفضل الديناميكية الهوائية المحسنة قدر الإمكان، وتقول جيب عن واجونير S الكهربائية الجديدة "سيكون هذا المزيج الفريد من نوعه الذي يجمع بين تصميم جيب والقدرة الأسطورية للدفع الكلي والكهرباء إعادة تشكيل سوق سيارات الدفع الرباعي ، مما يسمح لمزيد من العملاء في بلدان مختلفة حول العالم ومن شرائح مختلفة بالانضمام إلينا في طريقنا نحو انعدام الانبعاثات".

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