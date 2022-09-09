أبرزها الدوري الإنجليزي.. تأجيل 5 أحداث رياضية حدادا على إليزابيث

أعلن قصر باكنجهام، أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عاما.

وأعلنت العديد من الهيئات والاتحادات الرياضية في بريطانيا، تأجيل العديد من الأحداث هذا الأسبوع، حددا على وفاة الملكة إليزابيث.

وتولت إليزابيث الثانية عرش المملكة البريطانية لمدة 70 عامًا، قبل أن تُفارق الحياة منذ قليل بحسب ما أعلنت العائلة الملكية، ليخلفها الملك تشارلز.

أبرز الأحداث الرياضية التي تأجلت حدادا على الملكة إليزابيث:

تأجيل مباريات في الدوري الإنجليزي:

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، تأجيل مباراتين، كان من المقرر إقامتهما اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة من البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية.

تعليق نشاط الفروسية:

أعلن اتحاد الفروسية البريطاني، تعليق نشاطه لمدة يومين، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

تأجيل مواجهة إنجلترا وجنوب إفريقيا في الكريكت:

تم تأجيل مواجهة إنجلترا وجنوب إفريقيا في الكريكت، التي كان مقررا لها، اليوم الجمعة في لندن، بينما تم إلغاء جميع مواجهات مسابقة الكريكت للسيدات في إنجلترا.

تأجيل مواجهات الرجبي:

أعلن الاتحاد الاسكتلندي، تعليق جميع مواجهات الرجبي هذا الأسبوع، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

تعليق مواجهات بطولة بي.إم دبليو:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة بي.إم.دبيلو للجولف، تأجيل مواجهات الخميس والجمعة، وإلغاء جميع منشآت التدريب، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.