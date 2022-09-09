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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من الأزهر والكنيسة

الجالية المصرية بأيرلندا: نحتاج إلى دعم لتعليم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، لبحث احتياجات الجالية، في ضوء المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج الذي انعقد في أغسطس الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجهود الدكتورة عفاف عبد ربه رئيسة الجالية المصرية في آيرلندا، تجاه أعضاء الجالية هناك خلال الفترة الماضية، وكذلك دورها المجتمعي البارز وعلاقاتها الوطيدة بالرموز السياسية وأعضاء البرلمان، مما ساهم بشكل واضح في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة.

وأضافت: "لقد لمست عن قرب دور الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، خلال فترة عملي سفيرا لمصر في بلفاست، فكانت الجالية خير نموذجا يحتذى به للمصريين بالخارج، وقد تميزت الجالية بوحدة تماسكها، وعملها الجاد، لخدمة بعضها البعض".  

من جانبها، قالت الدكتورة عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، أن السفيرة سها جندي على دراية كبيرة بوضع الجالية، فلقد كانت فترة توليها سفيرا لمصر في أيرلندا، من أهم الفترات التي شعر فيها المصريون هناك بوحدة الصف، لما بذلته من جهد في تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية لربطهم بوطنهم، وكذلك دورها في تذليل أيه عقبات تواجه أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأشارت رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا، إلى أهمية توفير ومد المصريين في أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة أيضا، بالمواد الإعلامية اللازمة عما يدور بالداخل المصري، للرد على مختلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها عن مصر في هذه المنطقة، كما أكدت رغبة أعضاء الجالية لأن يكون لهم دور ومساهمة في الترويج السياحي والثقافي لمصر بالخارج.

وتابعت الدكتورة عفاف عبد ربه قائلة إن الجالية بحاجة لتعزيز دعم مجال تعلم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث من المصريين في أيرلندا، وتوفير برامج مخصصة لمختلف مستويات الإجادة والأعمار، كذلك إمدادهم بكتيبات تعريفية من الأزهر والكنيسة.

السفيرة سها جندي الجالية المصرية الدكتورة عفاف عبد ربه سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج

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