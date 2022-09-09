لتسهيل حركة المرور.. حملة لإزالة الإشغالات في كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لإزالة الإشغالات بمختلف مناطق المدينة.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بحملة فى الفترة المسائية استهدفت رفع الاشغالات بمدخل المدينة وكورنيش النيل وامتداد شارع جمال عبد الناصر والميدان لتسهيل حركة المرور وتحركات المواطنين فى حياتهم اليومية.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع العامة تنفيذا للقانون.

من ناحية أخري وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة لتصبح 180 درجة.

يذكر أنه في وقت سابق قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022 وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية ، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس .

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